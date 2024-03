Comune di Bari a rischio scioglimento, Reggio e Catanzaro si schierano col sindaco Decaro. Fiorita: “Colpito perché alfiere del ‘no’ all’Autonomia differenziata”. Falcomatà: “Inaccettabile”

“E ora scioglieteci tutti, se avete coraggio. Le ombre gettate su un sindaco bravo e onesto come Antonio Decaro, non sono un attacco alla sola città di Bari, ma a tutti i sindaci del Meridione che cercano di opporsi allo strapotere della criminalità”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, commentando la notizia dell’Accesso antimafia disposto al Comune di Bari guidato dal sindaco Antonio Decaro, che è anche presidente dell’Anci nazionale.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, nonché delegato Anci per il Mezzogiorno e la Coesione ha definito Decaro “una persona perbene” e la sua amministrazione “un esempio per tutta Italia”. Per il primo cittadino reggino, “il suo operato non solo brilla per trasparenza ma è anche un riferimento per tutti i sindaci che quotidianamente combattono in territori difficili respingendo i tentacoli della criminalità organizzata. Gettare ombre sull’esperienza barese è oggettivamente inaccettabile. Potranno anche recidere qualche fiore, ma non fermeranno la primavera”.