Domani l’elezione del nuovo presidente del Consiglio della Giustizia tributaria

Si insediera’ domani pomeriggio il nuovo Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (Cpgt). Nella prima seduta, e’ prevista la verifica dei titoli e, quindi, l’elezione del presidente del Consiglio di presidenza, da scegliersi fra uno dei quattro componenti laici.

In particolare, il Cpgt e’ composto da 16 membri: 11 togati eletti da tutti i giudici tributari e 4 laici eletti dal Parlamento. I laici nel nuovo Consiglio di presidenza sono Alfonso Bonafede, Giorgio Fiorenza, Alessio Lanzi e Carolina Lussana.

Per quanto riguarda i togati, invece, nel nuovo Cpgt ci sono Raffaele Tuccillo (giudice Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e giudice del Tar Lazio), Cosimo Ferri (giudice Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli e giudice ordinario presso il Dipartimento affari di giustizia del ministero della Giustizia), Ilaria Romano (giudice Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli e giudice del tribunale di Napoli), Antonio Sammarro (presidente Corte giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro e presidente di sezione civile presso il tribunale di Milano), Maria Tiziana Balduini (giudice Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e presidente di sezione civile del tribunale di Roma), Nicola Graziano (presidente di sezione Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta e giudice del tribunale di Napoli), Carlo Fucci (giudice Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta e procuratore della Repubblica di Isernia), Luciana Cunicella (vicepresidente di sezione Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e dottore commercialista a Vasto), Tammaro Maiello (presidente di sezione Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna), Giulio Corsini (giudice Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia e giudice presso il tribunale di Palermo) e Lanfranco Tenaglia (presidente di sezione Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto e presidente del tribunale per i minorenni di Venezia).