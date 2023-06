Nicolosi (Unarma): “Bene la sentenza della Consulta. Differimento Tfs incompatibile con la Costituzione”

Unarma interviene ancora una volta sulla sentenza della corte costituzionale con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che prevedono il differimento e la rateizzazione del Tfs.

«Registriamo favorevolmente la sentenza della Consulta che ha dichiarato il differimento del Tfs incompatibile con la Costituzione perché si tratta di “un emolumento per sopperire alla stagione più fragile dell’esistenza”. Una decisione che se da un lato ci galvanizza dall’altro lato ci fa pensare ad un altro intervento nefasto dal parlamento. Ci batteremo affinché ciò non accada» – così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale Unarma associazione a tutela dei carabinieri.