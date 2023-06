Ncc e Ferrovie della Calabria, Artusa (Sistema Trasporti): “Soddisfatti per impugnazione del Consiglio dei ministri su legge regionale per licenze ‘facili'”

“Siamo soddisfatti per l’impugnazione del consiglio dei ministri della legge regionale con cui la Calabria vuole assegnare 200 licenze Ncc senza gara alla controllata Ferrovie della Calabria Srl. Sono state evidentemente recepite le argomentazioni contenute in un documento inviato agli uffici legislativi, redatto in collaborazione col Comitato Air proprio allo scopo di chiedere questo intervento”.

Lo afferma in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. “Una Regione non dovrebbe mai ricorrere ad una legge per sottrarsi ai ricorsi degli operatori. La carenza di autorizzazioni Ncc a causa del blocco per i rilasci ormai da 5 anni resta un problema da risolvere, ma che non giustifica un intervento regionale isolato, sconclusionato e allo scopo di creare un monopolio pubblico – aggiunge -. Bene ha fatto quindi il consiglio dei ministri ad impugnare anche per non creare un pericoloso precedente. Porteremo altre proposte per risolvere la questione della carenza di offerta di mobilità al Governo negli incontri che avremo nei prossimi giorni”.