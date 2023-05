Ponte stretto, Furgiuele (Lega): “Salvini vuole modernizzare il Paese”

“Importante l’incontro di oggi al Mit tra il Ministro Salvini e le rappresentanze sindacali, che e’ stato l’occasione per fare il punto sugli interventi concreti posti in essere in questi primi mesi di Governo. Impegni come quello per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, o gli interventi finanziati dal PNRR, che dimostrano la determinazione di Salvini a modernizzare il Paese sbloccando opere su tutto il territorio nazionale”. Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele, che aggiunge: “Il cambio di passo che stavamo aspettando. Avanti cosi'”.