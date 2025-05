A Vibo il concerto di Vittorino Naso, un viaggio attraverso le percussioni

Domani, giovedì 22 giugno alle ore 18:00, la Sala Concerti del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, all’interno dello storico ed elegante ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2025, organizzata dal Conservatorio in collaborazione con AMA Calabria,

Protagonista della serata sarà il M° Vittorino Naso, direttore del Conservatorio e figura di riferimento assoluto nel panorama internazionale delle percussioni, che con la sua energia scenica e il suo inconfondibile stile darà vita a uno spettacolo che fonde virtuosismo tecnico, profondità espressiva e un’attenta ricerca timbrica.

Il programma, selezionato con grande cura, propone un viaggio sonoro attraverso alcune delle più suggestive scritture contemporanee per percussione e strumenti elettronici: si partirà con Time and Money di Pierre Jodlowski, opera che intreccia ritmo e voce per riflettere sulle dinamiche sociali legate al tempo e al denaro. A seguire Fertility Rites di Christos Hatzis, brano ispirato alla ciclicità della vita e alla dimensione spirituale della fertilità, in un crescendo di energia rituale.

Il concerto proseguirà con Electric Counterpoint di Steve Reich, celebre capolavoro minimalista che gioca con sovrapposizioni ritmiche e melodiche in un mosaico di sonorità in continua evoluzione. Chiuderà la serata RealBadNow di John Psathas, composizione dal ritmo incalzante e dalle sonorità urbane, dove tradizione e modernità si fondono in un dialogo dinamico e coinvolgente.

Un’esperienza musicale intensa e sofisticata, che conferma ancora una volta la visione artistica del M° Naso, capace di coniugare la tradizione musicale colta con le avanguardie più stimolanti del nostro tempo. Un evento da non perdere per tutti gli amanti della grande musica.