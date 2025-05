Grande entusiasmo degli studenti per il progetto “Ma che musica Maestro” del Conservatorio “Fausto Torrefranca”

Giovedì 15 maggio 2025, l’Auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia ha ospitato un’appassionante lezione-concerto nell’ambito del progetto “Ma che Musica Maestro”, promosso dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”.

All’incontro hanno preso parte alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio e del Convitto Filangeri di Vibo Valentia, protagoniste di un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

L’iniziativa, parte del programma di diffusione della cultura musicale nelle scuole primarie e secondarie della provincia, non si limita esclusivamente ad avvicinare i giovani alla musica colta, ma mira a stimolare l’interesse per il linguaggio musicale, sviluppare curiosità e capacità critiche nei confronti dei messaggi sonori ed educare il gusto estetico attraverso l’ascolto guidato e l’interazione diretta.

Protagonista dell’evento l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca”, formata da studenti e docenti dell’Istituto, diretta dal Maestro Eliseo Castrignanò, anche docente di Esercitazioni orchestrali, che ha guidato i giovani spettatori in un affascinante percorso di ascolto, spiegando i brani eseguiti e presentando i singoli strumenti dell’orchestra.

Il programma musicale, pensato per essere accessibile e coinvolgente, ha spaziato dalle celebri note della Marcia di Radetzky di Strauss al ritmo travolgente del Can Can di Offenbach, passando per capolavori di Mozart, Beethoven, Shostakovich, Vivaldi, Dvořák e altri grandi compositori. Ogni brano è stato introdotto da brevi spiegazioni, pensate per stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti, che hanno avuto anche l’opportunità di porre domande e interagire con i musicisti.

Particolarmente emozionante è stato il momento in cui alcuni bambini sono stati invitati a mettersi nei panni del direttore d’orchestra, sperimentando in prima persona la difficoltà ma anche il fascino di guidare un ensemble. Un’esperienza che ha permesso loro di comprendere il valore e la complessità di questo ruolo, rafforzando ulteriormente la loro partecipazione attiva.

L’entusiasmo dei bambini è stato palpabile: occhi attenti, domande curiose, risate e applausi hanno accompagnato l’intero concerto, trasformando l’incontro in una vera festa della musica.

Attraverso progetti come questo, il Conservatorio “F. Torrefranca” conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale sul territorio, contribuendo alla crescita educativa e artistica delle nuove generazioni.