Concerto del Duo Giuseppe Carabellese, violoncello – Daniele Paolillo, pianoforte all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Un nuovo importante appuntamento della stagione musicale congiuntamente organizzata dall’Associazione Tropea Musica e AMA Calabria avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara lunedì 30 settembre 2024 alle ore 21,30. Protagonista dell’evento il violoncellista Giuseppe Carabellese accompagnato al pianoforte dal talentuoso pianista Daniele Paolillo. Il concerto si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria e del Comune di Tropea.

Giuseppe Carabellese, studia con alcuni tra i più autorevoli maestri del nostro tempo: Vito Paternoster, Arturo Bonucci, Radu Aldulescu, Daniel Grosgurin, Janos Starker, Wolfgang Mehlhorn. Consegue col massimo dei voti e la lode sia il “Solistendiplom” (Laurea di solista) presso la “Hochschule für Musik und Theater – Hamburg”, sia il “Diploma Accademico di Secondo Livello in Violoncello indirizzo concertistico” presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari. Consegue coi massimi risultati diplomi pluriennali di perfezionamento solistico presso: Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, Accademia del Teatro alla Scala di Milano, International Menuhin Academy Gstaad in Svizzera. Si esibisce in qualità di solista in alcuni dei più prestigiosi teatri e sale da concerto: Victoria Hall di Ginevra, Casinio di Berna, Thonalle di Zurigo, Musikhalle di Amburgo, Palazzo Reale di Milano ed ancora in Canada, Giappone, Sud America. Come Primo Violoncello collabora con enti lirici e sinfonici quali: Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Fondazione Petruzzelli di Bari, Orchestra Regionale Toscana, Collegium Musicum di Bari, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari. È scelto direttamente dal direttore d’orchestra Daniel Oren per ricoprire il ruolo di Primo Violoncello dell’Orchestra del Teatro Verdi di Salerno. Dal 2004 collabora con l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. È titolare della cattedra di Violoncello presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. E’ fondatore della Scuola di Violoncello Cellistárt con cui organizza reunion di violoncellisti, masterclass, workshop, seminari, corsi di yoga, concerti. È fondatore e responsabile della Sala Concerti Carabellese a Molfetta, centro polifunzionale dedicato alla musica, lo yoga e la danza. Per i suoi meriti artistici è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana C.A. Ciampi della medaglia di “Benemerito della Scuola della Cultura e dell’Arte”. Suona un violoncello Antonio Guadagnini 1868 e un raffinato violoncello Bruno Di Pilato 2022 con il fondo unico. Alcuni file audio-video rappresentativi delle sue esecuzioni dal vivo e della sua opera didattica sono sul canale YouTube ” peppecarab “.

Daniele Paolillo si è diplomato con lode e menzione presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, conseguendo in seguito il Diploma presso l’Accademia Pianistica di Imola, i Bienni in Pianoforte solistico e in Musica da Camera. Vincitore di 20 primi premi in concorsi pianistici, (tra cui il “Premio delle Arti” a 16 anni), è stato finalista al Concorso “Busoni” di Bolzano e al “Bach” di Wurzburg. Ha suonato da solista, con orchestra e in varie formazioni in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria, Giappone, Stati Uniti. Vincitore del concorso a cattedra, è docente di ruolo presso il Liceo musicale di Vibo Valentia.

I due artisti eseguiranno opere di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Ottorino Respighi e Niccolò Paganini.