“A volte bisogna rischiar, fare altre cose. Occorre rinunziare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni” - Tiziano Terzani
HomeFronte del palcoFronte del palco Reggio CalabriaConcerto dell'Orchestra Giovanile di Fiati "Scerra" di Delianuova
Fronte del palcoFronte del palco Reggio Calabria

Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Scerra” di Delianuova

Nel quadro del Progetto Regionale “Attività Culturali 2023”, l’Orchestra di Fiati G. Scerra di Delianuova, dopo le significative ed impegnative iniziative inerenti il XXV anniversario della propria fondazione, riprende l’attività concertistica esterna con un evento che sarà tenuto, d’intesa con l’Associazione Culturale “Ulysses”, presso l’Area “Griso Laboccetta” di Reggio Calabria.

Il Concerto, diretto dal Maestro Gaetano Pisano, sarà un “Omaggio a Ennio Morricone”.
Lo stesso Morricone ebbe a dire testualmente: “Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno”.
L’“omaggio a Morricone” è, quindi, una scelta obbligata ed un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento.

Pur non avendo bisogno di presentazione, non si possono tacere alcuni significativi riconoscimenti conseguiti dal Maestro Morricone: nella sua bacheca non solo due Oscar, ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’oro alla carriera e un Polar Music Prize e più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni ed hanno attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.
Il Concerto sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, un po’ come tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua musica) era ancora magia.
Il Concerto sarà la rappresentazione delle più celebri colonne sonore che il Maestro Morricone ha composto.
Dalla lunga ed incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche ed a volte brillanti, ma sempre emozionanti.

Articolo PrecedenteManuela Cricelli è la presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival 2025 – XXVII edizione (21-22-23-24 agosto)
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Mykola

Colpo al centro per la Dierre: preso Filippo Arrighini

“Dall’Unità d’Italia all’Unità d’Europa. Due ‘soprusi’ o due costruzioni lungimiranti?”: martedì incontro alla biblioteca di Reggio Calabria

L’ISS conferma la diagnosi di botulino per altri 8 pazienti ricoverati all’Annunziata: nuovo accesso in Pronto Soccorso e tre dimessi al domicilio

“R-Estate nei Borghi”: a Cannavò due serate di festa, arte, fede e spettacolo il 23 e 24 agosto

Il documentario “Gelsomino è donna” presentato dal Comune di Ardore (RC)

INPS, estensione degli ammortizzatori sociali: chiarimenti

Cartoon Show Party: a Cinquefrondi l’unica tappa in Calabria

Miss Italia Calabria incorona Miss Sentimento 2025

“EstArte, dentro il confine” parte da Piazza Dogana: a Catanzaro appalusi per Zampalesta e grande attesa per la musica di stasera

Santa Caterina dello Ionio lancia il concorso fotografico 2025: “Forma e Memoria”

Anni di paura, inseguimenti e chiamate anonime: arrestato 60enne per stalking a Melito di Porto Salvo

Festival d’Autunno, la Summer Edition si conclude con il Francesco Loccisano Trio

Lotto: a San Giovanni in Fiore (CS) colpo da 20mila euro

Catanzaro, Barberio: “Il Pronto Soccorso sotto attacco: si faccia luce sul sovraffollamento di Ferragosto”

Rotary Nicotera e Polistena: passaggio di consegne da Saccomanno a Nucera, da Gatto a Ingegnere

La mostra Archivio Mabos approda a Carlopoli

Manuela Cricelli è la presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival 2025 – XXVII edizione (21-22-23-24 agosto)

La Parata Storica sulla Liberazione di Tropea del 1615 si prende una pausa: appuntamento al prossimo anno

A Sant’Ilario dello Ionio grande partecipazione per la seconda edizione di “Burraco sotto le stelle”

Catanzaro: interruzione idrica per rottura della condotta in via Germaneto e via Molè

Tutto pronto a Palmi per la Notte Bianca del 23 Agosto

Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

Il Peperoncino Jazz Festival è approdato nel Tirreno Cosentino

Il 18 agosto ad Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Una marcia in acqua per Gaza a Corigliano Rossano: emozione, partecipazione e un abbraccio che attraversa il Mediterraneo

Montalto Uffugo verso il XXIII Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

West Nile, stanotte la disinfestazione anti zanzare nella zona ovest di Catanzaro

Si scaldano i motori per l’Allegria festival: tanti eventi gratuiti per grandi e bambini

“Nero a Metà Experience”: il 19 agosto a Soverato il ricordo di Pino Daniele

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2025

Reggio: il 22 agosto la presentazione del libro “La trama dell’invisibile”

A Oriolo la seconda Festa Provinciale di Sinistra Italiana

Un lustro dalla nascita del brano per un percussionista Acqua di Carmelia

SPAc Festival, tutto pronto a Badolato per la tre giorni del Summer Theatre. Si comincia lunedì 18 con la compagnia Circ’Hulon in “Groviglio o...

Al Festival d’Autunno la produzione originale Carmen Jazz Fantasy

Reggio: grande festa per il “compleanno” dei Bronzi di Riace

“Di libri e di scrittrici”: alla Lega Navale di Locri, un viaggio tra narrazioni e visioni al femminile

EXIT – Deviazioni in arte e musica presenta Luca Perri in KOSMOS – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi. Il 19...

Il culto dell'”io sono così perché lo sento”

“Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco garantisce l’assistenza nonostante le criticità”: la dichiarazione del Commissario Straordinario, Carbone

Incontri e spettacoli gratuiti dal 20 al 24 agosto: la 15ª edizione del Festival dell’Effimero porta a Celico

I Cineromanzi tratti dai film di Corrado Alvaro al vaglio dei critici e del pubblico a Villaggio Mancuso Lunedì 18 Agosto con Attanasio, Stanizzi,...

San Basile (Cs): pochi giorni all’inizio del Festival delle Migrazioni 2025

Centinaia di spettatori e giovani musicisti da tutta Italia: successo per la Summer School di Soverato. L’ex ministro Bianchi: “Percorso nazionale di grande...

Zumpano riscopre le sue radici: l’acquisto del Convento degli Agostiniani, un simbolo storico

In arrivo a Bisignano l’evento più atteso dell’estate “Wine & White Art Festival”

Luca Ward domani, domenica 17 agosto, al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Il 18 agosto a Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Carceri, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro il 19 agosto a Laureana e il 27 agosto a Catanzaro

Botulino: un ulteriore ricovero all’Annunziata di Cosenza

A Bocchigliero il 17 e 18 agosto “The Memories Film Fest”

Viola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”

Si chiude con 10.000 presenze la XIII edizione del Festival sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme

Disinfestazione eseguita regolarmente: l’amministrazione comunale di Caulonia rassicura la cittadinanza

Lunedì la 41esima edizione della Marcialonga Verde Aspromonte CSI

Mormanno, Festa dell’Assunta 2025: il sindaco Pappaterra traccia il bilancio e rilancia la sfida per il futuro

Al via il festival “Dentro il confine” promosso da Comune di Catanzaro e Conservatorio Tchaikovsky: primi appuntamenti con il teatro dei burattini ed un...

San Giovanni in Fiore, la Giunta Succurro approva il progetto per la nuova mensa della scuola Fratelli Bandiera: “Città sempre più a misura di...

Torna “Gente in Aspromonte” il 23 e 24 agosto

Reggio Calabria, Violainside ricorda coach Gebbia: una serata intima e un punto di partenza per il futuro

Barreca live a Taurianova il 25 agosto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra La Nuova Verdi

A Palazzo Murmura per un mondo migliore e una Vibo della rinascita

A San Nicola da Crissa le “Lezioni d’Amore” aprono il nuovo format ideato e diretto da Vito Teti per esplorare nuovi confini di umanità

Investito da un’automobile: muore 80enne a Coreca (CS)

Un duttile lungo con esperienza e voglia di fare bene: Douglas Marini è un nuovo giocatore della Dierre!

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sei indagati per omicidio colposo. Si attende esito autopsia per causa e momento esatto del decesso

Poste Italiane su assegno di inclusione

Il Comune di Botricello (CZ) lasciato senza acqua nella settimana di Ferragosto: lunedì delegazione guidata dal Sindaco occuperà per protesta sede Sorical

A Siderno l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale all’Europa di oggi”

Saccomanno proclamato governatore Rotary International 2102

Al via il “Marconi teatro musica festival”: 17 e 18 agosto, piazza Leopoldo Trieste, Reggio Calabria

A Soverato la la V edizione di “MVM Summer Fest”

Tonno Callipo, ecco Vassallo: “Vibo, il posto giusto per fare bene”

Grande successo per l’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival

14enne morto a Lattarico, Marziale: “Dobbiamo proteggere i nostri ragazzi”

Stasera davanti al Museo si celebrano i Bronzi di Riace con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Jackpot Sounds: Scopri ora grandi emozioni di gloria nei giochi online

Petilia Policastro, inaugurata a Camellino la scultura di Luciano Garofalo: un inno alla forza femminile e alla tradizione calabrese

Al via la stagione di serie B per Bim Bum Basket Rende

Franco Schipani presenta il libro “Pino Daniele – La storia mai raccontata” a Santa Caterina dello Ionio

La V edizione del premio letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”

Tragedia nel Cosentino: finisce contro muro con bici elettrica, muore 14enne

Gesti antichi e radici profonde in una tela, l’opera del maestro Antonio Soluri entra nella casa comunale di Panettieri

Il 17 agosto Gioacchino Criaco e i Mattanza a Borgo Nocille in Prospettive Identitarie

A Papasidero famosa per la Grotta del Romito la proiezione del film “Figli del Minotauro”

Santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nel Santuario di Dipodi in occasione della Festa dell’Assunta

Al Rhegium Julii, il Caffè Letterario di Attilio Bolzoni: la parola come resistenza

Piccantissima Sera a Cropani, successo di pubblico ed emozioni

18 anni fa la strage di Duisburg

Maria Spezzano vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Cirò

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Valle dell’Esaro 2025

Il Sindaco Falcomatà ad Arasì per la Festa in onore di Maria Santissima Assunta: “Una tradizione secolare che si rinnova con sempre maggiore devozione...

Al Blu Tango di Caulonia “Scorribande letterarie” con Sonia Serazzi e incursioni musicali di Fabio Macagnino

12 anni fa moriva, sul lavoro, il colonnello Cosimo Fazio. Falcomatà: “Il suo esempio sia da stimolo, soprattutto per i nostri ragazzi”

Bivona in delirio per DJ Dev Buonanno, 13 anni: il piccolo talento della Mat Academy accende la piazza

Barberio (PD): “Aprire il confronto a Cutro per un’alleanza di centrosinistra”

Incidente sulla SS18 a Gizzeria: grave 19enne

Sequestrata piantagione di cannabis a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Occhiuto: “Mia ricandidatura contro fango e immobilismo”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook