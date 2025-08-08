Roccella Summer Festival 2025, entra nel vivo la programmazione al Teatro al Castello: domani sera arriva Irama

Dopo i concerti di Anna con il suo VB tour e di Jimmy Sax accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, è davvero entrata nel vivo la nuova edizione del Roccella Summer Festival 2025, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Domani sera, 9 agosto, ci sarà infatti il concerto di Irama che arriva al Teatro al Castello di Roccella Jonica con una tappa del tour estivo 2025: Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, ha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e con una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai grandi successi del suo repertorio, il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare i brani del suo nuovo progetto discografico. Irama ha scoperto la passione per la musica da piccolissimo. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che significa ritmo, elemento che gli appartiene e che identifica al meglio la sua indole. Un talento costruito sulle basi di un contrasto che alberga nei suoi gusti musicali: da una parte la passione per i grandi cantautori italiani come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè e le loro opere, dall’altra la ricerca di sonorità e arrangiamenti. Irama ad ogni modo si conferma come uno degli artisti di maggiore successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha già all’attivo 52 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro con oltre 2,5 milioni di streaming e oltre 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video.

I biglietti ancora disponibili per partecipare ai concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it

