Reggio Calabria, Blu Sky cabaret 49^ rassegna teatrale: il buongiorno si è visto dal mattino

Un week-end piovoso ma ricco di eventi ha fatto da cornice alle due serate di apertura della 49^ Rassegna Teatrale organizzata dal Blu Sky cabaret.

Sabato 21 e domenica 22 presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria il Blu Sky cabaret con un’eccellente cornice di pubblico ha inaugurato la 49^ rassegna teatrale con la commedia “I sordi fannu viniri a vista all’orbi”.

La compagnia Reggina dei compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino, appena terminati le undici commedie all’interno della seconda edizione del premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” vinto dall’Associazione culturale Francesco Amendolea compagnia teatrale Angela Barbaro ha subito iniziato la propria stagione teatrale. Forte l’emozione dietro le quinte e grandissima la trepidazione del pubblico in sala prima dell’inizio della commedia, attesa ormai da diversi mesi.

Fin da subito il pubblico si è fatto sentire con applausi e risate che hanno dato slancio e sicurezza ai ragazzi del Blu Sky cabaret tra i quali spiccava la presenza di tre esordienti, Tina Borrello, Paolo Laface ed il giovane Carmelo Russo, tutti e tre ottimi protagonisti nelle loro interpretazioni. “È di vitale importanza il ringiovanimento e l’allargamento del gruppo per realizzare nuovi e variegati spettacoli sempre in vernacolo reggino” ha affermato il Presidente del gruppo e noto artista reggino Giuseppe De Gregorio, parole poi confermate dal padrone di casa Mons. Angelo Casile che a fine commedia ha voluto esprimere un concetto molto bello “L’importanza di vivere come una grande famiglia dentro e fuori dal palco rende tutto più bello perché sul palco riuscite a portare emozioni vere” e rivolgendosi al pubblico “voi che riempite settimanalmente il teatro con il vostro affetto fate si che loro riescano ad esprimersi così bene, siete la continuazione di questa grande famiglia” chiudendo con “ed è proprio la famiglia che è alla base di ogni successo”.

Domenica 22, invece, la graditissima presenza istituzionale del vicesindaco, della Citta metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace ha fatto da prologo alla commedia. Il vicesindaco ha ricevuto dal Blu Sky cabaret la scultura del premio “Il teatro di Mimmo e Angela” per la grande vicinanza ed il contributo morale e di valori che lo stesso e la città metropolitana hanno dato al Blu Sky Cabaret. Importante il passaggio del vicesindaco il quale ha evidenziato come queste realtà cittadine benché amatoriali riescono a fornire sempre delle esibizioni molto professionali. Grandi ringraziamenti fatti a Mons. Casile ed al Blu Sky Cabaret per l’importante percorso che stanno sviluppando all’interno del Teatro San Bruno, meta ormai obbligatoria per chiunque abbia a cuore il teatro in vernacolo ed al presidente Giuseppe De Gregorio per la partecipazione del Blu Sky Cabaret alla prima rassegna delle feste mariane svoltasi a settembre organizzata proprio da metrocity. Un ultimo plauso è stato fatto dal vicesindaco al gruppo che nel recente bando per le circoscrizioni ha presentato un progetto talmente variegato e importante da ottenere quasi il massimo dei voti risultando così la prima associazione sul territorio reggino.

La commedia messa in scena “I sordi fannu viniri a vista all’orbi” è un avvincente storia di una famiglia che furbescamente facevano della carità il proprio stile di vita vivendo di espedienti. Il protagonista della vicenda Gennaro Belvedere interpretato magistralmente da Cosimo Placanica, finto cieco, si ritrova in un enorme guaio essendo stato testimone di un omicidio; l’intervento anche di tre assistenti sociali che stanno indagando su questi falsi malati ha reso la vicenda veramente esilarante, con un finale inaspettato nel quale il bene ha comunque trionfato su tutto.

Eccezionale tutto il cast della compagnia tra i quali vogliamo menzionare Maurizio Baccilieri nei panni di un’improbabile venditore di palloncini, la padrona di casa Caterina Borrello mattatrice assieme a Cosimo Placanica del palco e del giovane Antonio Versaci ormai divenuto punto fermo della compagnia.

I ragazzi magistralmente coordinati da Giuseppe De Gregorio hanno fatto trascorrere due ore in armonia e divertimento tutti gli spettatori che li hanno voluti seguire che a fine commedia hanno tributato enormi applausi.

Si ringrazia la famiglia Raffa per la presenza in teatro che rende vivo il legame ed il ricordo di Mimmo ed Angela.

Il Blu Sky cabaret prima di salutare il pubblico ha ricordato i prossimi appuntamenti al Teatro San Bruno ad iniziare dal 26 dicembre alle ore 18.00 con la Compagnia Corsini in collaborazione con Calabria dietro le quinte; si è poi dato spazio al progetto organizzato in collaborazione con Calabria dietro le quinte, Calabria 2001, la Compagnia Quinta Essenza, la Compagnia Extra Oram e l’associazione Linfovita ha organizzato 3 commedie che si svolgeranno il 27, 28 e 29 dicembre alle ore 20.00 il cui incasso sarà devoluto interamente in beneficenza proprio all’associazione Linfovita per favorire il completamento del residence per i parenti dei pazienti dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria che l’associazione sta costruendo.

