In uscita il nuovo singolo di MK9Ɛ: il ritorno del cantante reggino sulle scene con il brano “Chiami lei”

Dopo un silenzio di nove mesi, il giovane cantante reggino Mirko Lucisano, in arte “ MK9Ɛ”, è pronto a fare il suo ritorno sulla scena musicale con il singolo ”Chiami Lei”.

In riferimento al suo periodo di assenza il cantante dichiara: “E’ fondamentale durante il corso del nostro viaggio, imparare ad alleggerire il carico della nostra barca, perdere alcuni pezzi può risultare doloroso, ma solo alla fine della corsa comprendiamo realmente il valore dei nostri sacrifici, da questo momento correrò senza fermarmi.”

Il brano, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 23 febbraio, è costruito sull’intersezione tra tranquillità ed energia, ritmo e sentimento, Chill & Trap appunto, nel tentativo di creare un’esperienza musicale il più possibile coinvolgente.

Noto per i brani “5:19”, “Hola”, “Insomnia” e “Amaranto Amore”, l’inno per i tifosi amaranto.

MK9Ɛ coltiva da anni la passione per la musica, i suoi pezzi hanno ottenuto negli anni circa 2 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforma di musica e numerose ricondivisioni sui social network.

Adesso l’ambizione è quella di fare il salto di qualità con il suo nuovo singolo “Chiami Lei”, ovvero il racconto di un’esperienza intimistica che ha valore universale.

Il suo ultimo album pubblicato, “9317”, è disponibile all’ascolto sulla piattaforma digitale Spotify e tutti i digital store.