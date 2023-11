L’11 novembre a Laureana di Borrello il Premio Una vita per la Musica

Sabato 11 novembre 2023 avrà luogo presso la Chiesa Sant’Antonio di Laureana di Borrello alle ore 19,00 la 13ma edizione del Premio Una vita per la Musica con il consueto concerto della locale Orchestra Giovanile diretta da Maurizio Managò con la partecipazione in qualità di solisti del trombettista Alessio Giordano e del clarinettista Michele Giovinazzo.

L’evento si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria con le risorse PAC 2014/2020 erogate ai sensi dell’Avviso Pubblico erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali” emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’appuntamento, assai atteso, dalla comunità si pone l’obiettivo di valorizzare personalità che hanno svolto una significativa e incisiva azione nel mondo della musica e rappresenta per l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e tutti i Suoi componenti l’occasione per rappresentare i propri risultati musicali che sono nel settore delle orchestre di fiati, ra i più prestigiosi dell’Italia meridionale.

Maurizio Managò è il Creatore e Maestro-Direttore dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, dell’Orchestra di Fiati di Delianuova, della Concert Band di Melicucco, dei Giovani Fiati Reggini e dell’Orchestra Tirrenium, formazioni musicali che hanno avviato il cambiamento e il successo della banda musicale in Calabria. Vincitore di decine di concorsi nazionali e internazionali ha all’attivo più di 1500 concerti. In qualità di arrangiatore ha pubblicato brani per le edizioni musicali Accademia 2008, Eufonia, Scomegna, Wicky e sempre con le Edizioni Musicali Scomegna ha registrato i cd Mediterraneo nel 2016 e Simplicity nel 2019. Alessio Giordano si diploma in Tromba nel 2008 presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria sotto la guida del M° Alessandro Silvestro. Ha frequentato corsi e studiato con Maestri come: Fabrizio Fabrizi, Claudio Gironacci, Giuseppe Cascone, Mike Applebaum, Gabriele Cassone. 1a Tromba di importanti complessi con i quali ha vinto numerosi concorsi internazionali nel 2009 consegue la Laurea in Strumentazione e Direzione per Banda presso il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza sotto la guida del M° Angelo De Paola”. È Maestro-Direttore della Junior Band dell’Associazione Musicale di Melicucco. Michele Giovinazzo, diplomato nel 2002 presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Giuseppe Currao, svolge da oltre 20 anni un’intensa attività come professore d’orchestra e di complessi di di fiati, come cameristica e solista. Vincitore di numerosi concorsi si è esibito in Italia e all’estero per prestigiose istituzioni musicali.

In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Jacob de Haan, Astor Piazzolla, Franco Cesarini, Bertaccini Massimo, James Swearingen, Ennio Morricone, George Gershwin, Rod Stewart e Van McCoy.