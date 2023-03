A Reggio Calabria lo spettacolo “Donne in…Opera”. Versace: “Ragazzi con disabilità e loro famiglie meritano tutta l’attenzione delle istituzioni”

“Questi ragazzi speciali meritano tutta la nostra attenzione. Meritano certamente di più, sotto tutti i punti di vista. La loro gioia e la loro energia sono davvero contagiose. Grazie a chi ha consentito di realizzare questo bel momento di cultura e di spensieratezza. Noi ci siamo con piacere, perché consideriamo questi ragazzi un valore aggiunto per la nostra comunità. Le istituzioni devono essere attente, devono essere presenti. E noi proviamo a farlo pur tra mille difficoltà”. Ha salutato così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo quest’oggi nell’ambito dello spettacolo di teatro-danza “Donne in … Opera” tenutosi presso la palestra adiacente l’I.I.S. Righi di Reggio Calabria e realizzato con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Il nostro pensiero – ha aggiunto Versace – è in particolare rivolto alle famiglie di questi ragazzi. A chi con tante difficoltà continua a combattere per assicurare loro un futuro più sereno. Purtroppo non sempre riusciamo concretamente ad essere un supporto per queste realtà. E questo non perché esista un solo responsabile, ma è un fatto culturale che riguarda l’intera città. Noi come istituzioni proviamo a fare la nostra parte, cercando di stare vicini a chi come questi ragazzi ci insegna quotidianamente la gioia di vivere”.