Premio Mia Martini 2022: tutto pronto per la fase finale a Cittanova (RC)

Da Giovedì 24 Novembre si accenderanno le luci al teatro comunale di Cittanova, per ospitare la 28^ edizione del Premio Mia Martini. La cittadina Calabrese, sita in provincia di Reggio Calabria, 40 Km da Bagnara città natia dell’artista scomparsa, 67 Km dal capoluogo, 400 metri sul livello del mare, confinante con i comuni di Antonimina, Canolo, Ciminà, Gerace, Melicucco, Molochio, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto e Taurianova, si trova al sud-orientale della Piana di Gioia Tauro, al margine interno verso le pendici granitiche del contrafforte che salda l’Aspromonte alle Serre.

L’associazione Cultura e Spettacolo con sede a Bagnara Calabra, organizzatrice del premio, ha ufficializzato il cast dell’evento, dove figurano grandi nomi della musica e della TV.

Veronica Maya sarà la padrona di casa, sarà lei a condurre l’evento. Per lei è un ritorno in quanto ha già condotto l’edizioni 2015, 2016, 2017, 2021 volto conosciuto della TV per aver condotto numerosi programmi televisivi.

Roberta Bonanno il grande pubblico l’ha conosciuta per la sua partecipazione alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda. La sua voce graffiante e profonda aveva conquistato il cuore del pubblico. Nonostante non sia stata lei la vincitrice, il pubblico ha continuato a seguirla. Recentemente l’abbiamo vista prendere parte al talent Rai, Tale e Quale show dove ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico.

Francesco Malapena tenore Napoletano giramondo che incanta le platee. Ha duettato con i più grandi artisti del mondo. Nel suo repertorio figurano le celebri canzoni napoletane.

Lucia Cassini, attrice, comica napoletana , ha lavorato con tantissimi comici e attori da Carlo Dapporto a Walter Chiari da Pippo Franco a Leo Gullotta , da Gianfranco D’angelo a Enrico Beruschi e tanti altri. Ha partecipato a numerosi programmi Tv: RAI e Mediaset, guidata da Dino Verde , Don Lurio , Alfonso Guadagni, Castellacci e Pingitore. Definita dalla stampa il Totò in gonnella. Frizzante con le sue macchiette, imprevedibile sul palco.

Franco Fasano, direttore artistico del premio. Il suo esordio ufficiale fu al festival di Sanremo nel 1981. Negli anni ha firmato, in qualità di autore, numerosi brani per noti artisti, tra i tanti: ”Ti lascerò” che vinse il Festival di Sanremo 1989, cantata da Fausto Leali e Anna Oxa, “Mi manchi” per Leali, “Regalami un sorriso” per Drupi, “Colpevole” per Nicola Arigliano, canzone che si aggiudicò il Premio della critica Mia Martini a Sanremo. Ha scritto tantissimi brani per grandi nomi della musica Italiana. Tanti sono stati anche i brani scritti per lo zecchino d’oro e sigle TV.