Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia: l’Accademia Senocrito protagonista di Da Roma a Buenos Aires

Lasciateci alle spalle le incredibili emozioni regalateci da Portiglialba, la VII edizione del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia entra ufficialmente nella sua seconda fase con Da Roma a Buenos Aires, che vi attende al Palatium Romano di Quote San Francesco a Portigliola sabato 20 agosto, alle ore 21:30.

Il sesto appuntamento della manifestazione quest’anno curata dal GAL Terre Locridee e dell’APS Cultura e Territorio di Portigliola e inserita nel programma di promozione della Locride in qualità di Capitale Italiana della Cultura 2025, sarà uno spettacolo musicale che fa parte dei festeggiamenti ufficiali per il ventennale dell’Accademia Senocrito che, per l’occasione, farà salire sul palco, oltre alla prestigiosa Senocrito Festival Orchestra, il noto fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e il soprano Eleonora Pisano sotto la direzione musicale del maestro Alessandro Tirotta. La fisarmonica e il bandoneon saranno i protagonisti assoluti di un repertorio coinvolgente, che spazia dalle colonne sonore al tango argentino, con musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Astor Piazzolla, arricchito dalla presenza della calda voce della Pisano.

È bene ricordare che la Senocrito Festival Orchestra è nata in seno all’Accademia Senocrito, raggruppa i più valenti musicisti del territorio calabrese e si pone l’obiettivo di supportare l’attività lirico-sinfonica del Festival di Musica Classica della Locride e del Calabria in Opera Festival, caratteristiche che renderanno lo spettacolo di sabato il frutto virtuoso di una collaborazione artistica in grado di concentrare in un’unica serata le più eccezionali aspirazioni culturali della Locride e di allargare gli orizzonti del Festival alla più ammaliante musica d’autore.

Elementi che non potranno che essere valorizzata dalla presenza di Mario Stefano Pietrodarchi, un concertista dallo stile brillante e di raffinata musicalità, dotato di uno spirito eclettico e di una tecnica impressionante che lo hanno reso uno dei maggiori esponenti del panorama musicale internazionale e di Eleonora Pisano, giovane soprano di spicco della nostra regione che si è già distinta per la sua duttilità canora.

Una serata diversa da quelle a cui siamo abituati, ma ugualmente di grande spessore e impareggiabile fascino, che ci aiuterà a conoscere meglio aspetti fino ad oggi poco conosciuti del panorama culturale comprensoriale.

Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto all’ingresso degli spettacoli, ma resta consigliato l’acquisto in prevendita presso l’Agenzia Persefone Viaggi, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera o l’Edicola Mondadori di Locri.