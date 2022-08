Proseguono gli eventi di New Theatre Training

Proseguono gli eventi artistici del progetto “New theatre training”, giunto alla quinta annualità e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito dell’avviso Reggio Resiliente del Comune di Reggio Calabria e finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo – PON METRO 2014-2020.

Il progetto mira ad animare e a favorire la socializzazione e il coinvolgimento dei quartieri periferici della città di Reggio Calabria attraverso eventi artistici, percorsi di formazione e iniziative di animazione territoriale. Dopo i primi eventi di spettacolo realizzati nelle scorse settimane a Trunca e Pellaro, le prossime iniziative si svolgeranno: mercoledì 17 agosto alle ore 21,30 ad Arasì con lo spettacolo musicale del gruppo reggino “I Tintarella di Luna” e la coinvolgente comicità siciliana di Mariuccia Cannata in arte “Pipitonella” direttamente dalla trasmissione Insieme di Antenna Sicilia; mentre, venerdì 26 agosto nell’ambito della XIX° Festa dei tre quartieri di Gallico in collaborazione con l’associazione “Tre quartieri”, si terrà lo spettacolo comico “Chissù è de nostri” con il noto cabarettista catanzarese Piero Procopio. Numerose iniziative che proseguiranno nei prossimi mesi e coinvolgeranno altre aree periferiche della città.

“Un progetto di rigenerazione sociale che attraverso l’arte, la cultura e lo spettacolo vuole sensibilizzare le nuove generazioni ad accostarsi con entusiasmo alle opportunità offerte dal territorio e dal sistema culturale italiano, dopo un pesante periodo di limitazioni e sofferenze determinate della pandemia di Covid19 – afferma il presidente di Calabria dietro le quinte Giuseppe Mazzacuva -. New theatre training, in questi anni ha rappresentato un importante canale di formazione artistica e culturale nel panorama calabrese e riconosciuto da importanti enti nazionali privati e pubblici; siamo al lavoro per la programmazione dei diversi corsi che partiranno da ottobre e saranno tenuti da noti professionisti del settore”.

Per conoscere i corsi e le prossime iniziative è possibile consultare la nostra pagina facebook @calabriadietrolequinte.