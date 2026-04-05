Cosenza: l’8 aprile il concerto “Black Roots”

Dall’incontro collaborativo dei settori Jazz e Pop/Rock nasce il prossimo concerto del Conservatorio di Cosenza. Si intitola “Black Roots”, il concerto di mercoledì 8 aprile nella Casa della Musica, alle 20,30, a cura di Giuseppe Santelli al pianoforte e alle tastiere e di Ileana Mottola al canto, e con la partecipazione degli studenti delle classi di Jazz e Pop/Rock. Dedicato alle radici nere del jazz e alle sue evoluzioni verso il pop, il concerto propone un programma che attraversa il jazz nelle sue molteplici declinazioni, toccando l’hard bop contaminato di elementi gospel con Bobby Timmons, il Latin Jazz di Mongo Santamaria, il Rhythm and blues di Bill Withers, per giungere all’innovatore del linguaggio della musica afroamericana, Steve Wonder, uno dei più influenti della musica pop, o alla Regina del Neo-Soul, Erykah Badu, con le sue commistioni di R&B, soul, hip hop e jazz, e proseguire con James Brown, Richard Torrance e altri. Insomma, un concerto ricco di colori e ritmi che non poteva non aprirsi con un omaggio a George Gershwin con la sua celeberrima “Summertime” tratta dal musical “Porgy and Bess”. Giuseppe Santelli e Ileana Mottola sono docenti del Conservatorio cosentino. Pianista e compositore, Giuseppe Santelli ha un’attività concertistica e in studio di respiro internazionale, collaborando con artisti come Gilberto Gil, Mario Venuti, Fabrizio Bosso, Amii Stewart, Lino Patruno, Ray Brown Jr., Cecy Santana, Rossana Casale, Javier Girotto, Pekka Pylkkanen, Cece Gable, Sami Scott, Nada, Massimo De Divitiis, Mauro Ermanno Giovanardi, Calibro 35, Michel Godard, Manuel Agnelli, Elena Welch, Serena Brancale. Il suo percorso editoriale è sostenuto da etichette di riferimento quali Losen Records, Dodicilune, ICOMPANY e Sony Music Italy. Ileana Mottola è cantante jazz, compositrice, vocologa. La sua attività artistica si distingue per straordinaria versatilità, muovendosi tra jazz, soul, pop, songwriting e ricerca vocale, con collaborazioni che includono musicisti di rilievo internazionale come Joel Holmes, Fabrizio Bosso, Benny Benack III, Jim Rotondi, Julian Oliver Mazzariello, i fratelli Deidda, Eleonora Strino, Walter Ricci, Amit Chatterjee, Linley Marthe e Roger Biwandu, Nino Buonocore. Tra i suoi lavori discografici figurano Fleeting Moments (2014), All My Tomorrows (2019), SixtiesMood (2023) e “Cool Life” (2024), realizzato con Joel Holmes e pubblicato da Alfa Music. Alcune sue composizioni sono state utilizzate come colonna sonora in spot pubblicitari trasmessi sulle reti Mediaset.