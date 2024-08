San Giovanni in Fiore, il 20 agosto il concerto di Paolo Belli, la sindaca Succurro: “Evento incluso nel programma estivo, che ha fatto registrare un aumento esponenziale delle presenze in città”

Il prossimo martedì 20 agosto il cantautore Paolo Belli si esibirà alle ore 21,30 sul palco dell’isola pedonale di San Giovanni in Fiore, accompagnato dalla propria “Big Band”. «È un evento di primo piano del programma “Estate florense 2024”, che sta registrando ogni sera il pienone assoluto. Belli – spiega la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – è un artista a tutto tondo, un creativo che fondò il celebre gruppo musicale “Ladri di biciclette”, nome tratto dall’omonimo film del grande Vittorio De Sica, ed è inoltre autore di brani estivi che hanno fatto ballare intere generazioni nelle piazze italiane. Ancora, Belli condusse programmi televisivi della tradizione nazionale, da “Ballando sotto le stelle” allo “Zecchino d’oro”, e fu protagonista di tournée teatrali memorabili, con il tutto esaurito in occasione di ogni data». «Abbiamo scelto Belli – continua la sindaca – per dare ancora più energia e vitalità al programma estivo, caratterizzato da una delle più ampie offerte di cultura, spettacolo e svago del panorama meridionale, fra l’altro con importanti mostre sul valore della pace e dell’umanità, sulla transizione digitale nella fotografia, sull’arte di riprodurre con il ferro monumenti architettonici patrimonio dell’umanità e sul messaggio universale di speranza dell’abate Gioacchino da Fiore». «Quest’anno, poi, abbiamo avuto – conclude Succurro – un nuovo aumento esponenziale delle presenze turistiche, anche grazie all’apertura degli antichi cunicoli dei monaci florensi, che sono uno spettacolo di bellezza, fascino e misteri medievali».