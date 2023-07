Prosegue a Castrolibero (CS) la rassegna “Chi è di Scena” 2023: quattro primi appuntamenti con il teatro amatoriale all’anfiteatro “Tieri”

Dopo la partenza ufficiale con il concerto di Fausto Leali, e la nutrita partecipazione alla sezione dedicata ai laboratori per le giovani generazioni “Chi è di Scena” prosegue con un primo slot di appuntamenti dedicati al teatro amatoriale che prende il nome di “Sul Sipario” è curato dall’associazione Ditirambo. Gli spettacoli, tutti con ingresso gratuito si terranno alle 21.30 all’anfiteatro “V.Tieri”. Il 17 luglio andrà in scena “A Portulana” della compagnia teatrale i Forgiari, toccherà poi il 20 luglio all’Associazione culturale Quinta Scena con “Il Papocchio” e ancora il 21 luglio, si esibirà la compagnia teatrale I Baki con “Di nuovo Amici”. Si concluderà per il mese di luglio precisamente il 25 con “Ohi…chi Natele-Il Sogno” dell’Accademia Poesia e Teatro. L’amministrazione comunale di Castrolibero è sempre attenta anche agli artisti del territorio per tale ragione punta molto sulla sezione dedicata al teatro amatoriale.

“Chi è di Scena”, lo ricordiamo è un evento che nasce nel 2005 e si afferma negli anni successivi come strumento di divulgazione delle arti sceniche teatrali, una rassegna che da sempre ha saputo coniugare l’incontro tra i professionisti del mondo teatrale e le associazioni culturali presenti sul territorio. Un evento, ormai atteso negli anni che non delude le aspettative, grazie alle numerose presenze e ad una programmazione artistica di altissima qualità, che ha consentito, negli anni, di affermarsi quale appuntamento a servizio dell’economia della zona nonché come proposta di turismo culturale che coinvolge l’intera regione. “Chi è di Scena” è un progetto cofinanziato dalla Regione Calabria fondi PAC CALABRIA 2014-2020 ASSE VI Azione 6.8.3 AVVISO PUBBLICO Eventi di promozione culturale.