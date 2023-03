“Al posto sbagliato” domani a Rende

Mentre si avvicina il 21 marzo – Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta dallo Stato nel 2017 – la compagnia Teatro Rossosimona si appresta a portare sulla scena una nuova replica di “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia”, spettacolo di teatro civile interpretato e diretto da Francesco Pupa tratto dal libro omonimo di Bruno Palermo, nel cartellone del Tirreno Festival domani, lunedì 20 marzo, alle 17 al Teatro Gulliver di Rende.

Grazie alla condivisione con Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti, lo spettacolo è reduce dai successi ottenuti al Teatro Villa di Belvedere di Mirano (VE) il 14 e 15 marzo scorsi, su invito del Presidio Miranese, e al Teatro comunale di Rio Saliceto (RE) lo scorso 16 marzo, per volontà dell’amministrazione comunale che, insieme allo spettacolo, ha previsto un dibattito alla presenza di Bruno Palermo e di Margherita Asta, familiare delle vittime della strage di Pizzolungo.

La replica rendese del 20 marzo sarà seguita da altre tre messe in scena, il 22, 23 e 24 marzo a Strongoli superiore (Kr), sempre nell’ambito del Tirreno Festival diretto da Alfredo De Luca.

La pièce attinge ad una raccolta documentata di tragici fatti di cronaca nei quali a cadere, per calcolo o per sbaglio, ci sono giovani innocenti, smentendo il luogo comune che la mafia non uccide donne e bambini. Uno spettacolo portatore di una dolorosa riflessione che grazie al linguaggio teatrale diventa collettiva e universale.