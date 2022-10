Il 5 novembre a Cosenza il concerto “CHOPIN, FRIENDS…COLLEAGUES”

XXIII Edizione Stagione Concertistica Internazionale

“AUTUNNO MUSICALE”

Sabato 5 novembre 2022 al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza alle ore 18.00 il concerto:

“CHOPIN, FRIENDS…COLLEAGUES”

Henryk Błażej flauto

Teresa Kaban pianoforte

Henryk BŁAŻEJ

È un flautista concertista, diplomato all’Accademia di Musica di Cracovia nella classe di flauto traverso del Prof. W. Chudziak. Ha perfezionato il suo flauto traverso sotto la supervisione di J.P. Rampal e J. Galway. Si esibisce come solista e camerista su quasi tutti i palchi in Polonia e in 40 paesi in Europa, America (Nord e Sud) e nel Medio e Far East, esibendosi tra gli altri. in sale da concerto famose come: Wigmore Hall, St. Martin-in-the-Fields, Barbican Center, Purcell Room, St. John Smith Square, Bing Theatre (Los Angeles), Carnegie Hall e Lincoln Center (New York), Salle de Gaveaux (Parigi) …

direttore artistico e organizzativo (insieme a Teresa Kaban) degli annuali Festival internazionali di musica ritrovata a Tarnów.

Teresa KABAN

È pianista concertista, diplomata all’Accademia di Musica di Cracovia nella classe di pianoforte del Prof. L. Stefański. Ha perfezionato i suoi studi di pianoforte sotto la supervisione del Prof. R. Bakst (Conservatorio di Manchester), V. Merzhanov e T. Nikolaeva (Conservatorio di Mosca) e del Prof. F. Rauch (Accademia di Musica di Praga).

Come solista, si è esibita su molti importanti palcoscenici in Polonia e in 40 paesi d’Europa, America (Nord e Sud) e Medio ed Estremo Oriente. Tiene concerti particolarmente frequenti in Gran Bretagna dove si è esibita molte volte m.in in eccellenti sale londinesi come: St.Martin-in-the-Fields, Wigmore Hall, Purcel Room, Barbican Centre, Purcell Room, St.John Smith Square, così come al Bing Theatre (Los Angeles), Carnegie Hall e Lincoln Centre (New York), Salle de Gaveaux (Parigi)…

Ha anche partecipato a molti festival musicali nazionali e internazionali (Festival musicale di Łańcut, Festival di Mozart a Varsavia, Koday Festival di Kecskemet, Międzynar. Festival a Roviní e Osor (Croazia) Chopin Festival a Miami (USA), Internazionale. Festival musicale in Corea, Festival dei virtuosi a Leopoli, Festival internazionale a Douai, …), ricevendo valutazioni elevate da recensori e musicisti.

Come solista, si è esibita con orchestre sinfoniche in Polonia e min. in Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Slovacchia, Spagna, Francia, Italia, Ucraina… Ha registrato diverse decine di ore di musica per la Radio Polacca a Varsavia, così come per l’italiano, il tedesco, l’inglese, l’americano, il coreano, il croato, lo slovacco, l’austriaco, il ceco, la BBC di Londra e altre radio. I suoi recital sono stati ripetutamente trasmessi “in diretta” dalla radio e dalla televisione polacca. Come pianista, ha anche registrato molti programmi musicali per la televisione polacca.

Ha inoltre tenuto corsi di perfezionamento in interpretazione musicale m.in: a Miami e Los Angeles (USA) oltre che al Conservatorio di Musica di Londra, a Reykiavik, a Catania (Sicilia), a Presov (Slovacchia), Osnabruck (Germania), a Bergen (Norvegia) e altri.

Ha inoltre partecipato più volte alla giuria di concorsi pianistici internazionali m.in a Napoli e Agropoli in Italia.

Negli anni 1991-1995 è stata direttrice artistica dei Festival Internazionali di Musica di Sandomierz e dal 1994 è co-autrice e direttrice artistica e organizzativa (insieme a Henryk Błażej) dell’annuale Festival Internazionale di Musica Trovata a Tarnów.

Nel 2016, ha ricevuto il Premio Onorario della Città di Tarnów per il lavoro artistico a vita ed è stata insignita dal Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale con il distintivo “Merito per la Cultura Polacca”.