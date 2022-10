Teatro Rendano: atteso il recital pianistico del Maestro Baglini

Dopo il Sold out ottenuto lo scorso 25 settembre presso la Galleria Nazionale di Cosenza, questa sera all’interno della Sala “M. Quintieri” del Teatro “A. Rendano”, per la prima volta in Calabria, si esibirà il Maestro Maurizio Baglini.

L’artista, di respiro internazionale, si esibisce regolarmente al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington ed è ospite di prestigiosi festival, tra cui La Roque d’Anthéron, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia. Di rilievo la produzione discografica per Decca/Universal, la quale comprende musiche per tastiera di Liszt, Brahms, Schubert, Domenico Scarlatti e Mussorgsky e la collana Live at Amiata Piano Festival.

In programma la trascrizione della Sinfonia n. 9 op. 125 “Corale” di Ludwig Van Beethoven per mano del compositore ungherese Franz Liszt. “Un grande evento per la Quinta edizione del Festival Antonio Vivaldi a Cosenza!” – sostiene il direttore artistico Maestro Alessandro Marano. “Il Maestro Maurizio Baglini esegue la Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione pianistica di Liszt! Il genio indiscusso di Beethoven passa attraverso l’arte della trascrizione del compositore ungherese Franz Liszt per approdare nel meraviglioso pianismo di Baglini!”.

“Il pubblico della grande classica ha risposto bene al primo concerto del Festival Antonio Vivaldi” – dichiara Giulio Melicchio, Presidente dell’associazione culturale Cosenza Autentica, ente promotore della kermesse. “Il cartellone artistico prevede il coinvolgimento di grandi interpreti e artisti di taratura internazionale, oltre ai giovani talenti, e il pubblico, attento e partecipativo, ha risposto attivamente al primo evento. Siamo certi che la strada della quinta edizione del Festival che abbiamo tracciato non potrà fare altro che arricchire l’offerta culturale regionale riscuotendo successo e partecipazione”.

Dalle ore 19.00 sarà aperto il botteghino, a cura della biglietteria In Prima Fila di Cosenza. Il Festival è finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito FUS 2022-2024 – categoria Festival – Art. 24.