Verso la decima edizione di Ondarock

Presentato ieri pomeriggio, presso la sede dell’ASD Copa Bay Surf a Squillace lido, il programma di Ondarock 2025, il festival musicale, ideato dall’associazione La Rete e giunto alla decima edizione.

Il progetto Ondarock 2025 è articolato su 3 appuntamenti: si inizia il 7 agosto presso il piazzale “Ondarock” adiacente il lungomare di Squillace lido, location storica del festival. Due gli ospiti della serata: per iniziare Antonio Mantovano con il suo omonimo progetto musicale, recente vincitore della finale regionale di Arezzo Wave. Gran finale di serata con il concerto di Giorgio Canali & Rossofuoco, musicista di lungo corso, è parte importante del rock italiano da fine anni 80 a fianco di gruppi quali Litfiba, PFM e CCCP Fedeli alla Linea dei quali diventa chitarrista seguendone le varie reincarnazioni. Parallelamente avvia la sua carriera solista accompagnato dai Rossofuoco, il suo ultimo album è “Pericolo Giallo”, e quella di produttore che lo vede protagonista insieme ai più importanti cantanti e gruppi del rock indipendente italiano a cavallo tra i due millenni.

Secondo appuntamento il 24 agosto con “Ondarock in Green” si svolgerà presso la sede dell’ASD Copa Bay Surf. Insieme alla guida AIGAE Nicola Romeo Arena scopriremo la complessa biodiversità presente alla foce e lungo il torrente Alessi, di come esso sia luogo importante per la sosta e lo svernamento di tante specie migratorie. Ospiti musicali i Bruno & The Souldiers, fondati da Bruno Pittelli composto da 5 ottimi musicisti uniti dall’amore per la musica ska, reggae, funk con incursioni nel rock e punk-rock.

Ondarock 2025 si conclude il 12 ottobre presso la Casa delle Culture di Squillace con la finale di “Ondarock Clips best video music Award”, durante la serata verranno proiettati tutti i video iscritti e si proclamerà il vincitore.

Ma la decima edizione di Ondarock ha un prologo con le “Interviste Sottotraccia” condotte da Davide Mercurio e Francesco Marcella. Una serie di incontri, siamo già giunti alla sesta puntata, con musicisti organizzatori tecnici, per un racconto a 360° del mondo della musica calabrese odierna.

Ancora una edizione di musica e impegno ambientale, di artisti nazionali affermati e giovani musicisti, il marchio di fabbrica di Ondarock.

I soci dell’associazione La Rete ringraziano l’amministrazione comunale di Squillace per il sostegno finanziario e logistico, la sezione AVIS di Squillace per il contributo economico, il CSV Calabria Centro per il supporto logistico e i due main sponsor Guglielmo spa e RWE Renewables Italia srl, oltre a tutte le altre aziende che ci supportano anche per questa edizione.