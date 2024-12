Un meraviglioso viaggio di emozioni: “Alis-Theatre” di Le Cirque al Teatro Politeama di Catanzaro

Il scorso weekend, il Teatro Politeama di Catanzaro si è trasformato

in un palcoscenico incantato, ospitando “Alis – Theatre”, uno

spettacolo straordinario presentato dalla compagnia Le Cirque World’s

Top Performers. Circa due ore di pura emozione, senza interruzioni e

con un cast d’eccezione composto da artisti di fama mondiale. Tra

questi, i protagonisti Yves Decoste e Valentyna Sidenko, che si sono

esibiti nel celebre numero Duo Viceversa, incantando il pubblico con

la loro maestria e sinergia.

Yves Decoste, canadese e veterano del Cirque du Soleil, ha una lunga

carriera caratterizzata da numerosi premi, tra cui il Clown d’Argento

al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. La sua partner,

Valentyna Sidenko, talentuosa artista ucraina, ha portato la sua

esperienza da protagonista in vari spettacoli del Cirque, mostrando la

bellezza dell’arte circense al pubblico. Insieme, hanno presentato un

numero di mano a mano che ha lasciato tutti senza fiato.

“Alis” vanta un cast complessivo di 24 artisti, che spaziano da

acrobati a giocolieri, musicisti e equilibristi. L’eccezionale livello

tecnico e artistico di questo show lo rende una delle produzioni più

attese in Europa. Tra le altre stelle, abbiamo visto l’abilità

acrobatica di Anatolii Zalewski, un’icona nel mondo del Nouveau

Cirque, e tantissimi altri talentuosi performer.

Ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, il racconto si snoda

attraverso atmosfere fantastiche che riportano alla letteratura

dell’Ottocento. La narrazione visiva unita a performance mozzafiato

crea un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere sia gli adulti che

i bambini. Non si tratta solo di performance acrobatiche, ma di un

vero e proprio viaggio nel mondo dell’immaginazione.

La regia e la direzione artistica hanno saputo creare un’armonia

perfetta tra le esibizioni e le scenografie, utilizzando luci e

musiche che accompagnano il pubblico in un sogno. La tradizionale

pista circolare, rialzata per una migliore visibilità, ha reso tutti i

numeri aerei ancora più spettacolari.

Il successo di “Alis” si riflette negli applausi entusiasti e

nell’atmosfera di gioia che ha avvolto il teatro. A sottolineare

l’importanza dell’evento, l’assessore alla Cultura Donatella

Monteverdi ha definito “Alis” un’opportunità straordinaria per unire i

popoli attraverso l’arte in un momento così difficile per il mondo.

Con oltre 390,000 spettatori in nove anni e decine di spettacoli in

giro per l’Europa, “Alis” si è già affermato come una delle produzioni

più significative nel panorama circense contemporaneo, dimostrando che

quando si parla di arte, non ci sono confini.

“Alis – Theatre” è molto più di uno spettacolo circense; è

un’esperienza che fa sognare e meravigliare. Grazie alla

professionalità di Le Cirque Top Performers e al talento dei suoi

artisti, il pubblico ha potuto esplorare un mondo incantato, ricco di

emozioni e bellezza. Non resta che attendere il prossimo spettacolo,

sicuri che porterà con sé ancora una volta meraviglia e stupore.