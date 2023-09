AMA Calabria, Antonio Sarnelli e Paolo Scibilia inaugurano la nuova stagione musicale a Lamezia Terme

Un viaggio nel mondo del Bel Canto italiano. Con “Enchanting Italy. La magia dell’Opera italiana” AMA Calabria, diretta dal M° Francesco Pollice, inaugura la stagione musicale lametina. Protagonisti del primo concerto saranno il baritono Antonio Sarnelli De Silva e il pianista Paolo Scibilia, che si esibiranno domenica 1° ottobre, alle ore 18:00, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale. Il concerto è sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione generale spettacolo e dalla Regione Calabria Assessorato alla Cultura grazie al cofinanziamento con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione.

«L’incanto di un concerto voluto come première – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice – è solo il primo di 19 concerti che si susseguiranno da ottobre a maggio. Sono certo che tutti gli appuntamenti di questa stagione ripagheranno le aspettative del nostro pubblico, che non mancherà di scoprire la bellezza delle composizioni che verranno proposte e l’elevato livello degli artisti che si esibiranno nella nostra città, ognuno dei quali metterà in mostra attitudini ed esperienze musicali diverse».

La grande vocalità italiana sarà proposta con eleganza e sensibilità dai due artisti attraverso alcune celebri arie d’opera, romanze e canzoni del repertorio lirico composte da compositori come Francesco Paolo Tosti, Ruggero Leoncavallo, Stanislao Luigi Gastaldon, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi. “A Vucchella”, “Vaga luna, che inargenti”, “Di Provenza il mare, il suol”, “Mattinata”, “Per me giunto”, e “Musica proibita” saranno alcuni dei brani che ci condurranno in un ammaliante percorso musicale che va dal 1800 al 1900. Accanto a questi classici i due musicisti eseguiranno “Theoreme”, un brano composto dallo stesso Antonio Sarnelli De Silva.

“Enchanting Italy. La magia dell’Opera italiana” non sarà solo un concerto dal facile e trascinante ascolto, ma una vera e propria lezione di storia del canto italiano, in cui i virtuosismi vocali del baritono Sarnelli De Silva e l’armonia del piano suonato da Scibilia rievocheranno melodie tra le più belle mai composte.

Il Duo Sarnelli De Silva – Scibilia, di origine napoletana, vanta più di 20 anni di sodalizio artistico, con attività internazionale ed esibizioni all’estero per prestigiosi enti ed eventi, spesso quale testimonial dell’arte e della cultura italiana all’estero. Presente per la prima volta in Thailandia, il Duo ha inoltre tenuto per l’occasione una masterclass di perfezionamento sul “Belcanto Legato Italiano” per gli studenti dell’Assumption University of Bangkok, il più importante campus universitario internazionale della nazione e tra i più prestigiosi del Sud – Est Asiatico. L’Italian Festival in Thailand 2018, comprende ben 70 eventi targati “Made in Italy” e dedicati alla cultura, arte, musica, moda, design, enogastronomia, all’insegna del “Vivere all’italiana”, ed ha ospitato lo scorso settembre, per la prima volta in Thailandia, anche il Teatro S. Carlo di Napoli, con la “Carmen” di Bizet e due produzioni sinfoniche dirette dal M° Zubin Mehta.

Sarà possibile assistere al concerto acquistando l’abbonamento per la stagione 2023/24 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Enchanting Italy “La magia dell’opera italiana”

Francesco Paolo Tosti

Ideale

L’ultima canzone

‘A Vucchella

Ruggero Leoncavallo

Mattinata

Stanislao Luigi Gastaldon

Musica proibita

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

Gaetano Donizetti (Bergamo, 29 novembre 1797 – 8 aprile 1848)

Cruda, funesta smania da “Lucia di Lammermor”

Giuseppe Verdi

Di Provenza il mare, il suol da “La traviata”

Eri tu che macchiavi da “Un ballo in maschera”

Per me giunto da “Don Carlo”

Georges Bizet

Votre toast, je peux vous le rendre (Toreador) da “Carmen”

Antonio Sarnelli de Silva

Théorème