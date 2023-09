A Lamezia Terme la Rassegna Teatrale “Riapre il Sipario”

Si terrà oggi pomeriggio, giovedì 28 settembre, alle ore 16.30, presso la sala consiliare “R. Luisi”, la conferenza stampa di presentazione della Rassegna Teatrale “Riapre il Sipario” organizzata dall’associazione Music Art Service con il patrocinio del comune di Lamezia Terme.

Un ricco programma di eventi di teatro, cinema, musica, danza e cabaret che avranno come cornice il teatro Costabile di Sambiase-Lamezia Terme.

La rassegna giunta alla sua seconda edizione, allieterà il pubblico sino alla prossima primavera, presentandosi quale occasione di socialità e rivitalizzazione di ogni angolo della nostra città.

L’idea di poter offrire al pubblico lametino, diverse rassegne teatrali nei diversi teatri cittadini, così come nei luoghi storici, si presenta come straordinaria peculiarità e vocazione alla cultura in tutte el sue forme che caratterizza la città di Lamezia terme.

Durante la conferma saranno forniti i dettagli del ricco cartellone.