A.Gi.Mus Catanzaro: un nuovo appuntamento con la musica lirica

Dopo essere stato allietato con il ritmo coinvolgente della musica jazz nella scorsa settimana, il pubblico potrà assistere ad un nuovo appuntamento concertistico, proposto dall’A.Gi.Mus di Catanzaro. In questa circostanza, verrà dedicato un ampio spazio alla musica lirica e, venerdì 29 settembre alle ore 18:30, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, si esibirà il duo composto dal M° Tusha Ilaria Silipo (pianista) e dal M° Laura Screnci (Mezzosoprano).

Il programma della serata

Il programma della serata prevederà l’esecuzione di brani tratti dal repertorio di Gluck, Mozart, Rossini, Bellini, Tchaikovsky, Donizetti, Bizet, Cesti, Tosti, Satie.

I curricula delle due musiciste

Nata a Catanzaro nel 1995, Laura Screnci si diploma nel 2014 al Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro. Dopo gli studi privati con i Maestri Giovanna Massara e Amedeo Lobello, di Catanzaro, prosegue lo studio del Canto lirico col Soprano Maria Laura Martorana, conseguendo nel 2019 il diploma accademico di I livello e nel 2021 quello di II livello, presso l’Istituto Superiore di Studi musicali “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ).

Nel 2015 vince il Secondo Premio al X Concorso Internazionale di Musica “Trofeo Città di Greci” (AV), nella categoria A di Canto lirico.

Dal 2014 a tutt’oggi, svolge attività concertistica con il Coro Polifonico “SS.ma Trinità – Città di Catanzaro”, diretto dal M° Giovanna Massara. Nel 2014, 2015 e 2017 canta nelle categorie di Canto lirico e moderno alla Rassegna “Orizzonti musicali”, organizzata dall’associazione AGIM Calabria – Città di Catanzaro (Associazione Giovanile Iniziative Musicali Calabria). Grazie all’A. D. O. L. – Amici dell’Opera Lirica “Jussi Bjorling” – CATANZARO, nel 2014 canta al Concerto “Giovani Musicisti in Armonia” e alla I Rassegna di Canto Lirico “Città di Catanzaro”; nel 2016 esegue insieme ai Maestri Giovanna Massara (Soprano), Fabio Grande (Violino), Davide Stratoti (Violino), Luciano Spagnolo (Viola), Pietro Grande (Violoncello) e Annalisa Critelli (Cembalo), lo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi, presso la Chiesa della Madonna del Carmine di Catanzaro.

Nel marzo 2018 partecipa al “Concerto di Primavera”, presso la sala concerti di Palazzo De Nobili di Catanzaro, insieme ad altri giovani musicisti. Presso il Teatro Politeama di Catanzaro, ha preso parte in qualità di comparsa alle produzioni liriche di “Otello” di Giuseppe Verdi (maggio 2018), sotto la direzione del M° Filippo Arlia e la regia di Luciano Cannito, e di “Don Giovanni” di Mozart (ottobre 2018), sotto la direzione del M° Marcin Nalecz-Niesiolowski ed ancora la regia di Luciano Cannito. Nel giugno e nell’agosto 2020 tiene tre concerti dal titolo “Musical e altre storie” per nome e per conto dell’Associazione culturale “Animula” di Lamezia Terme (CZ), nell’ambito del Festival “Ricomincio da me”, rispettivamente nei locali dell’Ospedale civile “Giovanni Paolo II” di L. Terme (CZ), nel chiostro dell’Abbazia di S. Maria di Corazzo (Carlopoli, CZ) e nei pressi del Castello normanno di Maida (CZ). Il 21 giugno 2021 canta, in occasione dei solenni Vespri Pontificali, al cospetto del cardinale Miguel Angel Ayuso Guixot, presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima di Soveria Mannelli (CZ). Il 4 luglio 2021, in occasione della III edizione della stagione sinfonica del Teatro Politeama di Catanzaro, prende parte in qualità di corista all’Opera tango di Astor Piazzolla “Maria de Buenos Aires”, sotto la direzione del M° Filippo Arlia e la regia di Giandomenico Vaccari; spettacolo poi replicato il 10 agosto 2021, presso villa Bellini di Catania, in occasione del Festival lirico dei Teatri di pietra. Nei mesi di ottobre e novembre 2021 intraprende una tournée in Spagna, Portogallo e Francia, come corista del Coro Lirico Siciliano diretto dal M° Francesco Costa, nell’opera “Carmen” di Bizet. Quest’ultima viene messa in scena il 7 maggio 2022 anche presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro, dove per l’occasione, oltre al ruolo di cantante del Coro Lirico Siciliano, le viene attribuito anche quello di Maestro collaboratore del Coro di voci bianche, diretto dal M° Giovanna Massara. Il 4 giugno 2022 prende parte alla rappresentazione e alla registrazione dell’opera “Conchita” di R. Zandonai, sia in veste di corista del già citato Coro Lirico Siciliano sia nel ruolo di una donna, presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro. Successivamente, il 02/08/2022 ha l’opportunità di esibirsi come corista in occasione del Concerto tributo ad Ennio Morricone del Festival lirico dei teatri di pietra, presso il Teatro greco di Taormina, ed ancora come corista nella rappresentazione scenica dell’opera “Carmen” di Bizet, rispettivamente presso il teatro greco di Siracusa (06/08/2022), il teatro greco di Taormina (09/08/2022) e il teatro greco di Tindari (12/08/2022). Il 16 maggio 2023 si esibisce in veste di cantante solista, accompagnata al pianoforte dal M° Tusha Ilaria Silipo, in un concerto tenutosi presso Palazzo Sanseverino-Falcone ad Acri (CS), per conto dell’associazione A.M.A. Calabria.

Appassionata anche di canto moderno e Musical, dal 4 al 7 gennaio 2011 partecipa al III Master discografico “Village Music Lab” tenutosi a Sorrento (NA) con i Maestri: Vincenzo Capasso (patron dell’evento), Fabrizio Palma, Fabrizio Berlincioni, Maurizio Pica, Stefano Profeta, Massimo Calabrese, Fio Zanotti, Graziano Piazza, Filippo Destrieri, Massimo Penza, Davide Matrisciano. Nel 2014 vince l’ottava edizione del Festival “Una Voce Per Lo Jonio” nella categoria “Interpreti”: una kermesse canora diretta dal M° Christian Cosentino, con una giuria composta dal M° Vince Tempera e dal produttore discografico Marco Rinalduzzi; l’anno successivo vince ancora la nona edizione, nella sezione “Nuove Proposte” con l’inedito Vivere Di Nuovo (Musica: M° Amedeo Lobello; Testo: Laura Screnci), avendo così l’opportunità di partecipare alla finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani a Verona. Nel 2015 partecipa al concerto “Il Canto, espressione dell’anima” presso il salotto culturale “L. Settembrini” di Catanzaro, organizzato dalla già citata associazione AGIM Calabria. Dal 2013 a tutt’oggi fa parte di “Move In Art” di Catanzaro, grazie alla quale prende parte a spettacoli, in particolare Musical: ha ricoperto il ruolo di Madame de la Grande Bouche nel musical “La Bella e la Bestia…Tra realtà e magia”, andato in scena per la prima volta il 30 giugno 2015 presso il Teatro Politeama di Catanzaro e replicato più volte. Sempre con la stessa compagnia ha preso parte a spettacoli come “Musical History” (dicembre 2013, giugno 2014, settembre 2014, agosto 2016) e “Spectacular Spectacular” (dicembre 2018); infine, nel 2016 ha avuto l’opportunità di fare uno stage di Musical con Manuel Frattini, grande performer del mondo del musical, prematuramente scomparso. L’11 settembre 2022 partecipa e vince, in veste di cantante solista, il Secondo Premio al Talent “Next Music Generation”, tenutosi presso il Parco Archeologico Urbano Gianmartino di Tiriolo (CZ), nell’ambito della XIX edizione del Festival d’autunno (Direttore Artistico Antonietta Santacroce), avendo così l’opportunità di esibirsi in concerto il 24 settembre 2022 presso il Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro. Ha suonato assieme al M°Tusha Ilaria Silipo il 21 settembre 2023 nell’ambito del “Festival d’Autunno”

Il M° Tusha Ilaria Silipo, nato l’01/03/1995 a Darjeeling (India) e residente a Catanzaro, in Calabria. Ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di 8 anni privatamente, conseguendo la licenza di solfeggio presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria nell’anno accademico 2007/2008 e l’esame di 5° anno di pianoforte (vecchio ordinamento) presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia nell’anno accademico 2010/2011.

Successivamente ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Pasquale Galluppi” di Catanzaro nell’anno 2013/2014 e si iscritta presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove ha conseguito la laurea triennale in pianoforte sotto la guida del M° Aurelio Pollice nell’anno accademico 2015/2016. Nel 2018 si è laureata in “Pianoforte e discipline musicali” presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la guida del M° Lino Costagliola, conseguendo la laurea biennale.

Si è specializzata con il maestro Giacomo Pellegrino e ha partecipato alla sua masterclass tenutasi a Sessa Cilento nel 2018. Nel 2019 ha conseguito i 24 CFA presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia; mentre il 05/07/2022 ha conseguito l’abilitazione sul Sostegno a seguito del percorso del TFA Sostegno per la Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’UMG di Catanzaro.

Dal 2021 ha intrapreso una collaborazione musicale con l’Associazione Nazionale A.Gi.Mus sezione di Catanzaro. A dicembre 2022 ha superato il concorso ordinario dei docenti ottenendo l’abilitazione per la classe di concorso AJ56.

Si è classificata terza al premio “8° Concorso Internazionale Note sul Mare” di Roma (2019) e primo premio al “1°Concorso Internazionale di musica online Friends of Music” di Bernalda (2020).

Ha partecipato nei vari anni a numerosi concerti e rassegne musicali sul territorio calabrese e non, tra le quali: “I concerti del Conventino” nel 2009, 2010, 2011, 2012;; “Festival Suoni e Colori” nel 2006, 2009, 2011 e 2016; “Pensieri e Musica nel 2013, 2014 e 2015; “Rassegna Musicale A. Gi. Mus.” nel 2014; I, II e III Rassegna Orizzonti Musicali AGIM Calabria” (2015, 2016, 2017); “Concerto armonie di primavera” presso la sala concerti del Comune di Catanzaro con il Maestro pianista Neville Jason Fahy” il 20 Aprile 2019; “Concerto per pianoforte” a Sessa Cilento il 27 Luglio 2019 durante la Masterclass per Pianoforte con il M° Giacomo Pellegrino; “Concerto natalizio con l’associazione femminile FIDAPA”; Bookcity Milano nel 2020; “Concerto classico duo contrabbasso e pianoforte” a Miglierina, Tropea e Catanzaro per l’A.Gi.Mus nel 2022; Concerto A.Gi.Mus. “The Christmas Prayer” (30 dicembre 2022 Albi, 3 gennaio 2023 Chiesa Sacro Cuore Cz Lido, 4 gennaio Chiesa San PioX Catanzaro). Il 16 maggio 2023 si è esibita assieme al M°Laura Screnci in un concerto per Voce e Pianoforte tenutosi presso Palazzo Sanseverino-Falcone ad Acri (CS), per conto dell’associazione A.M.A. Calabria e l’associazione HELLO MUSIC Academy. Mentre il 23 Maggio si è esibita nell’ambito della XX Edizione della Rassegna Gutenberg nello spettacolo “Per la pace contro tutte le guerra”. Ha suonato assieme al M°Laura Screnci il 21 settembre 2023 nell’ambito della XX Edizione del “Festival d’Autunno” nel Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro.