Fiorita: “Russell Crowe a Catanzaro evento straordinario”

“A Catanzaro si respirerà ancora profumo di Oscar grazie al Magna Graecia Film Festival che regalerà al pubblico un’anteprima speciale per festeggiare le sue prime venti candeline.

Il prossimo 20 giugno il Teatro Politeama aprirà le porte ad una star del calibro di Russell Crowe, che ha scelto proprio il nostro Capoluogo come prima tappa di un tour esclusivo in Italia con la sua band. Inutile sottolineare che si tratta di un appuntamento eccezionale per la città e che aggiunge un altro tassello alla lunga carrellata dei protagonisti di Hollywood che hanno raggiunto Catanzaro negli scorsi anni, per ultimo Richard Gere. Un’operazione straordinaria portata avanti con grande professionalità ed immutato impegno ed entusiasmo da Gianvito Casadonte, e che l’amministrazione comunale vuole continuare ad affiancare e supportare nel migliore dei modi, convinti che il MGFF sia una vetrina insostituibile di promozione e di crescita per tutta la città, come dimostrano le tante uscite sui principali media nazionali e di settore.

E allora, in attesa di goderci il concerto del “gladiatore” Crowe, il pensiero è già rivolto all’organizzazione dei dieci giorni del festival, nel clou dell’estate catanzarese, per favorire la più ampia partecipazione e proiettare il nome e l’immagine di Catanzaro a livello nazionale ed internazionale. Le 20 edizioni sono un traguardo ragguardevole e ci sono le premesse per vivere una grande festa per tutta la città”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.