“Pinocchio libero tutti”, spettacolo di Bustric al Grandinetti di Lamezia Terme

Mercoledì 1° marzo 2023 con inizio alle ore 9,30 avrà luogo presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme lo spettacolo teatrale musicale Pinocchio libero tutti nuovo progetto educational che AMA Calabria presenta con la collaborazione e partecipazione attiva degli Istituti Comprensivi Perri Pitagono, Don Lorenzo Milani e Saverio Gatti. Protagonista del progetto, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica, il grande Bustric ed il duo pianistico composto da Paola Biondi e Debora Brunialti.

Pinocchio libero tutti, come ricorda Bustric, nasce partendo dal ricordo infantile dell’espressione Bomba libero tutti!…. Era una parola magica, un grido lanciato dopo una corsa estenuante, toccando finalmente l’angolo della strada. Liberava tutti i concorrenti di un gioco da bambini. L’idea del progetto è che il personaggio di un racconto ne possa liberare altri, e poi altri ancora in un gioco di storie fantastiche che divengono vere e possibili nel momento in cui Bustric le racconta e le interpreta.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni a frequentare gli spettacoli dal vivo di qualità e si realizza a Lamezia Terme grazie alla tradizionale collaborazione con alcuni Istituti Comprensivi cittadini i cui dirigenti scolastici sono particolarmente sensibili e hanno generosamente voluto inviare alcuni brevi indirizzi di saluto.

Il Dott. Giuseppe De Vita, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora di Lamezia Terme, nello sposare il progetto AMA Calabria evidenzia la felicità di poter interessare i nostri alunni alla visione di uno spettacolo avvincente e coinvolgente in cui il grande attore Bustric offre agli spettatori una miscela di musica, magia e racconto. La nostra scuola, da sempre, punta su occasioni formative di qualità e, ampliando la già ricca offerta curriculare ed extracurriculare, la Commissione eventi ha individuato in questo spettacolo “Pinocchio libero tutti”, portato in scena nel Teatro comunale Grandinetti della nostra città, dall’Associazione AMA Calabria, che ringrazio, i giusti componenti quali la creatività, lo stimolo alla fantasia e allo stupore, sale della riflessione e di un sano divertimento, corroboranti del cuore e della mente dei nostri discenti.

L’insegnate Giulia Costanzo, collaboratore vicario del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Lamezia Terme Dott.ssa Antonella Cerra sottolinea come dopo tre anni, finalmente, i nostri bambini potranno nuovamente assistere ad un evento pensato per avvicinarli al teatro e alla musica di tradizione classica. Per i bambini della nostra scuola primaria sarà un’esperienza carica di significati perché potranno intrecciare la lettura del libro di Collodi con la musica e il teatro. Una lettura che, nell’ambito del progetto di scelta alternativa, lì ha accompagnati per l’intero anno scolastico e li ha visti costruttori di un libro personale, di un burattino in legno nella bottega del falegname del quartiere e di svariati prodotti artistici. Pinocchio libero tutti è per noi l’occasione migliore per fare comprendere loro che lettura, musica e teatro interagiscono compenetrandosi e valorizzandosi reciprocamente.

La dott.ssa Daniela Quattrone, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Saverio Gatti di Lamezia Terme nell’aderire al progetto Educational dell’associazione AMA Calabria. ribadisce come da sempre il nostro istituto ha cercato di proporre agli alunni attività culturali proposte dalle associazioni con lo scopo di arricchire l’offerta formativa. Per questa occasione, insieme al mio team, abbiamo deciso di offrire questa opportunità unica del progetto Pinocchio libero tutti, nella quale sarà raccontato e reinterpreto il celebre racconto di Collodi, agli alunni di Pianopoli, un piccolo centro dell’hinterland lametino.

Di valore internazionale gli artisti protagonisti del progetto: Sergio Bini, in arte Bustric, autore, regista, attore, si è laureato alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna. Frequenta a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di pantomima di Etienne Decroux, a Roma la scuola di Roy Bosier cui segue un periodo di studi con Jon Strasberg dell’”Actor studio”. Crea la compagnia teatrale “La compagnia Bustric” con la quale scrive e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. E’ un teatro “colorato e comico, a volte poetico, certamente unico”. Con i suoi spettacoli è stato in gran parte dei paesi Europei, in Somalia, Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, America del Nord, recitando in italiano, inglese e francese. Lavora nel cinema, dove ha preso parte tanto a film da Oscar come La vita è Bella di Roberto Benigni, quanto a film nascosti come Quartiere di Silvano Agosti. Alla televisione recita in vari sceneggiati, ed è stato varie volte ospite di trasmissioni e talk show.

E’ autore oltre che dei testi dei propri spettacoli anche della commedia Ghiaccio in Paradiso.

Debora Brunialti e Paola Biondi si formano a Genova con Lidia Arcuri e si perfezionano a Salisburgo con Alfons Kontarsky, a Fiesole con Dario De Rosa, a Siena con Katia Labeque. Suonano per i più importanti Festival Nazionali e Internazionali, effettuando tournée in tutto il mondo (recentemente sono state in Australia e Nuova Zelanda). Rivolgono particolare attenzione all’approfondimento e diffusione della musica contemporanea. Interagiscono con teatro, danza e poesia creando progetti originali e coinvolgenti come Varieté degli animali, Il piccolo Principe, Pinocchio. Un nouveau petit train de plaisir è il titolo del loro ultimo spettacolo nato dalla collaborazione con Guido Barbieri (voce recitante) il cui debutto è stato realizzato al teatro Carlo Felice di Genova all’interno della stagione GOG.