A.Gi.Mus Catanzaro: la musica jazz con Miniaci e Ammendola nel secondo appuntamento della stagione concertistica

Procede la stagione concertistica dell’A.Gi.Mus con il secondo appuntamento di giovedì 23 febbraio alle 18:30. La serata prevederà, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, l’esibizione da parte del duo composto dal Mº Francesco Miniaci (pianista) e dal Mº Domenico Ammendola (clarinettista) nel concerto “Interplay Jazz Duo”.

Il programma della serata

Il programma del concerto prevederà l’esecuzione, da parte dei due musicisti, di alcuni brani di musica jazz.

La carriera dei due musicisti

Il Mº Francesco Miniaci è un pianista calabrese, nato nel 1983, diplomato in conservatorio sia in pianoforte che in pianoforte jazz. Ha all’attivo più di 100 concerti a livello nazionale ed internazionale e, oltre ad aver partecipato a diverse masterclass prestigiose, ad aver inciso un disco e collaborato con Radio Rai, ha vinto il Premio Nazionale delle Arti 2021 come Miglior Performer. Ha suonato, inoltre, e collaborato con musicisti della scena jazzistica nazionale: Piero Cusato, Francesco Cafiso, Stefano Di Battista, Simona Molinari, Rosario Giuliani, Javier Girotto, Nico Gori, Tony Cattano e tanti altri.

Il Mº Domenico Ammendola, nato a Cinquefrondi nel 1987, è un clarinettista affermato in ambito nazionale ed internazionale. Ha vinto, difatti, numerosi premi sia da solista che in ambito orchestrale. Nel 2010 si è diplomato in Jazz con 10 e lode e, nello stesso anno, ha fondato il quartetto clarinetti “dANCE”, con il quale ha conseguito numerosi riconoscimenti in diverse competizioni nell’ambito della musica da camera, tra cui il primo premio al concorso A.M.A. CALABRIA, il primo premio al concorso “P. Mandanici” presso la città di Barcellona ed il primo premio assoluto all’European music competition citta’ di Palmi. Nel 2017 è stato pubblicato dalla nota etichetta romana “Alfa Music” e distribuito da “Egea” l’album “PLAY” del trio Ammendola-Brissa-Scopelliti in collaborazione con il sassofonista Achille Succi, lavoro trasmesso in radio nazionali ed internazionali come RaiRadio3 in seno alla trasmissione “Battiti”, Radio Cambridge, Anima Jazz, Radio Ros Brera e che ha ricevuto importanti recensioni su riviste di settore come JAZZ.IT, Jazzitalia. Ha collaborato, inoltre, all’incisione dell’album “D’Onde” pubblicato dall’etichetta “Improvvisatore Involontario”. Negli anni, si è esibito ed ha cooperato con i musicisti: Giovanni Mazzarino, Claudio Cojaniz, Samuel Cromwell, Achille Succi, Paolo Sorge, Francesco Cusa, Andrea Avena.