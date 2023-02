Nancy Brilli e Chiara Noschese a Catanzaro con “Manola”

L’animo femminile svelato in ogni sua sfaccettatura. “Manola” è l’opera teatrale che fa entrare nel mondo tinto di rosa due gemelle dai caratteri opposti. Nancy Brilli e Chiara Noschese porteranno in scena un viaggio negli alti e bassi quotidiani di ogni donna. “Manola” andrà in scena giovedì 23 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21. L’evento è stato organizzato da AMA Calabria e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria.

La pièce teatrale è tratta dall’omonimo libro di Margaret Mazzantini, scrittrice tra le più apprezzate a livello nazionale, dove emergono le differenze tra le due sorelle gemelle: Ortensia, monocolore ed introversa, e Anemone, colorata ed irriverente. Sono due volti della stessa medaglia, differenti e complementari. Il regista Leo Muscato ha scelto due attrici dalle carriere lastricate di successi come Nancy Brilli e Chiara Noschese, qui in una prova attoriale per una commedia che non scade mai nella banalità o nel grottesco.

C’è, poi, la Manola che dà il titolo all’intero spettacolo. È la terapeuta dell’occulto, un personaggio immateriale che ricorre nelle riflessioni di Anemone e Ortensia, alla quale si confidano, quasi come se le sorelle si rivolgessero al pubblico rompendo la quarta parete del teatro. Uno spettacolo intimo e allo stesso tempo sagace, ricco di ironia e profondità, che sta attraversando con grande successo i principali teatri italiani.

Nel corso della sua carriera Nancy Brilli ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il David di Donatello nel 1990 come miglior attrice non protagonista per il film “Piccoli equivoci” di Ricky Tognazzi. In circa 40 anni si è saputa dividere tra cinema, televisione e teatro. Da ricordare il suo debutto nel 1984 con Pasquale Squitieri nel film ‘Claretta’, nel ruolo di Miriam Petacci. È stata diretta da Carlo Verdone per “Compagni di scuola” e da Carlo Vanzina in “Febbre da cavallo – La mandrakata”. A teatro si è cimentata in molti ruoli tratte da opere classiche e più contemporanee, mentre in televisione ha partecipato a fiction di successo come “Commesse”, “Il bello delle donne” e “Caterina e le sue figlie 2”.

Chiara Noschese è artista a tutto tondo, attrice, regista e cantante. Figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese, sin da subito si cimenta in diversi ruoli che vanno dal comico al drammatico, dal musical alla prosa. Al cinema è stata diretta due volte da Carlo Vanzina per “Io no spik inglish” e “Le barzellette”. Ha doppiato il personaggio di Cameron Diaz in uno dei film che l’hanno resa famosa, “The Mask – Da zero a mito”, e in televisione ha partecipato ad alcuni episodi di “Linda e il brigadiere”.