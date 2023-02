“Le Querce Jazz & Blues Fusion”: Fabio Concato stregato dalla Calabria

“Sono venuto per fare due serate ma in Calabria si sta così bene che rimarrei almeno una settimana”: sono le parole con le quali Fabio Concato ha salutato il numeroso pubblico accorso nelle due serate che hanno aperto la 16° edizione de Le Querce Jazz & Blues Fusion.

Un inizio col botto per la rassegna ideata da Giampiero Ferro, con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, che ha registrato il tutto esaurito per l’unica tappa di Concato in Calabria, con richieste pervenute anche dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Uno degli autori italiani più conosciuti e stimati che non ha deluso gli appassionati giunti per ascoltarlo: a quasi 70 anni canta e si muove come un ragazzino, interagendo e concedendosi per foto e battute in maniera straordinaria.

Un baluardo della migliore canzone d’autore ed al contempo un interprete sempre capace di coinvolgere e stupire.

“Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexy tango”: sono alcune delle canzoni proposte nel suo “Recital unplugged”, accompagnato da Ornella D’Urbano al piano e Larry Tomassini alla chitarra.

Un vero e proprio viaggio musicale in acustico attraverso i suoi successi più amati, con tutta l’emozione che i suoi brani hanno saputo regalare e continuano a donare.

“Spero di ritornare questa estate”: ha dichiarato Concato. Belle sorprese per le Querce Jazz & Blues Fusion?

Intanto, la rassegna proseguirà il 4 marzo con Petra Magoni & Ferruccio Spinetti alias “Musica Nuda”: un duo eccezionale, contrabbasso e voce che vibrano all’unisono per restituire al pubblico brani celebri del panorama nazionale ed internazionale.

Il 15 aprile 2023 l’ultimo appuntamento vedrà Sarah Jane Morris, la più importante cantante britannica soul, jazz e r&b. Insieme a lei il quartetto d’archi più apprezzato del panorama internazionale i Solis String Quartet, in “All you need is love”, omaggio alla musica dei Beatles.