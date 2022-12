Ecco il nuovo singolo del rapper lametino Enrico Cuomo

È uscito oggi 2 dicembre su tutti gli stores digitali, il nuovo singolo del rapper ventitreenne lametino Enrico Cuomo.

Il brano, dichiara l’artista, descrive un periodo triste della sua vita dove nulla girava per il verso giusto. Sono descritte tutte le debolezze del suo carattere e ciò che lo rende instabile in una vera e propria confessione a cuore aperto. La musica si trasforma in valvola di sfogo per certe cose che a parole sarebbero difficili da raccontare ad altri. L’arrangiamento è un continuo crescendo con il piano che lo accompagna per tutto il suo corso.

Completamente prodotto, mixato e masterizzato ai Dissonanze Studios di Lamezia Terme, vede alla cura del progetto grafico Gabriele Rana e al videoclip, a giorni disponibile su YouTube, i due torinesi Nicola Vallarella e Ibra Nohui.