Al Museo del Rock di Catanzaro, il concerto di Lowell Levinger (‘Banana’): una pagina della storia del rock, sabato 29 ottobre

Una pagina della storia del rock gli spetta di diritto. Conosciuto semplicemente anche con il soprannome di ‘Banana’, Lowell Levinger è sicuramente uno degli artisti più influenti del rock americano. Sabato 29 ottobre, al Museo del Rock, alle ore 18, sarà un’occasione unica per rivivere la musica straordinaria che ha costellato la sua carriera. Cantante, oltre a suonare la chitarra e il banjo è un ottimo pianista e organista, chitarra e banjo, il poliedrico Lowell si è sempre dedicato alla musica acustica spaziando dal blues al bluegrass, dal folk al rock acustico.

Nel concerto di Catanzaro Lowell Levinger eseguirà brani della sua carriera solista e altri che lo hanno visto protagonista con The Youngbloods. E’ con loro che si è imposto all’attenzione generale per la qualità della musica e per aver pubblicato nel 1967 ‘Get together’, composto da William Chester Powers, jr.. La canzone, annoverata tra i simboli della generazione hippie, è canzone diventata un inno per l’unità e la pace durante la guerra del Vietnam.

L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale.