Grande attesa per la nona edizione di Calabria Evolutions

Si rinnova con il tradizionale appuntamento di luglio il progetto Calabria Evolutions che avrà luogo a Palmi dal 10 al 14 luglio e che si caratterizza per essere insieme momento di formazione musicale, di promozione del territorio e di valorizzazione degli attrattori turistici dell’area di Reggio Calabria interessati dagli eventi concertistici. Una valorizzazione a tutto campo utile non solo a quanti raggiungono la nostra regione come meta per le loro vacanze ma anche a tanta parte della popolazione calabrese che spesso non conosce adeguatamente il patrimonio di cui la regione è ricca. Il progetto, cui partecipano non meno di 250 giovani musicisti, prevede l’organizzazione di lezioni individuali, masterclass, prove di sezione e prove di orchestra. Momento concluso e di verifica delle attività del campus è la costituzione di una grande orchestra.

Mercoledì 12 luglio e Giovedì 13 luglio alle ore 21,30 rispettivamente presso il Largo Pretura di Oppido Mamertina e il Cortile dell’Istituto “De Zerbi – Milone” di Palmi avranno luogo i due previsti concerti della nona edizione di Calabria Evolutions. Il consueto appuntamento musicale estivo, promosso da AMA Calabria con il sostegno del ministero della Culturam della Regione Calabria nell’ambito del programma Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rivede nuovamente uniti centinaia di giovani strumentisti calabresi appartenenti ad alcuni fra i più qualificati complessi della regione. Sono infatti presenti componenti delle seguenti orchestre di fiati: Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (RC); Banda Musicale “Ing. F. Rizzo” di Mirto-Crosia (CS); Associazione Musicale “Suoni e Note” di Torre Melissa (KR); Associazione Musicale “S. Pisani” Città di Casabona (KR); Complesso bandistico “A. De Bartolo” di Corigliano Calabro (CS); Associazione Musicale Nazareno Scerra di Melicucco (RC); Associazione Musicale Francesco Cilea Monterosso Calabro (VV); Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria, Associazione Musicale Giuseppe Scerra Delianuova (RC); Orchestra Giovanile Michele Mammoliti di Seminara (RC); Orchestra di Fiati Giuseppe Rechichi di Oppido Mamertina (RC); Associazione Armonie Musicali di Palmi (RC); Banda Musicale Città di Reggio Calabria. A questi complessi calabresi si aggiungono i musicisti della Banda Musicale Città di Bordighera (IM).

La grande orchestra, composta da tutti i musicisti partecipanti sarà diretta da Maurizio Managò, ideatore del progetto, e dai seguenti direttori: Luca Anghinoni, Alessio Giordano, Michele Napoli, Bruno Zema, Stefano Calderone, Gaetano Pisano, Cosimo De Masi, Novello Francesco, Salvatore Mazzei, Alessandro Monorchio, Roberto Caridi, Maurizio Managò.

Ad arricchire l’interesse musicale verso le due serate la presenza di tre importanti solisti: Michele Civitano alla tromba e flicorno soprano e Michele Giovinazzo e Aldo Botta al clarinetto che si avvicenderanno il primo ad Oppido Mamertina e il secondo a Palmi.