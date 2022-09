Un tour estivo ricco di successi in tutta Italia per il cantautore emergente calabrese Dalen

Il cantautore emergente calabrese, Dalen, con il suo primo singolo, dal titolo: “Crotone”, arrivato in semifinale al contest, Music for Change di Musica contro le Mafie, continua a riscuotere successi in giro per l’Italia, calcando palcoscenici di eventi importanti: dal Premio Letterario Caccuri, alla presenza del Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, al concerto ai Giardini dell’Arena di Padova.

La sua “Crotone”, nata durante il secondo lockdown, racconta attraverso la musica, la storia di un territorio martoriato dai diversi alluvioni che hanno colpito la città della Magna Grecia, in particolare quello del 14 ottobre del 1996 che ha provocato la morte di sei persone.