Un Jazz Club a Montepaone Lido: l’avventura comincia con il grande Lino Patruno, venerdì 15 marzo

Venerdì 15 marzo , a partire dalle ore 19 (ingresso su prenotazione ) nei locali dell’Albachiara resort (via Filippo Turati, 26) inaugura zione dello spazio dedicato alla musica jazz, al teatro leggero e “da camera” e alla cultura in generale. Avvio “ alla grande “ con Franco Suppa e “ Binghillo Quartet ” di Cortale, e l’omaggio alla guest star Lino Patruno, leggenda d el lo stile “New Orleans” , ineguagliabile virtuoso di banjo e celebre volto tv, accompagnato nell’occasione dal trombettista Gianluca Galvani. C’è da attendersi una bella partenza , allegra e coinvolgente , venerdì 15 marzo , a cominciare dalle ore 19 (ingresso su prenotazione al t el. 0967 5761908 m ob. 345 6639888 – 345 6640165 ) per la serata di inaugurazione nei locali dell’Albachiara resort di Montepaone Lido (Via Filippo Turati, 26 ) del “ Jazz C lub Albachiara” , lo spazio dedicato alla musica jazz, al teatro leggero e “da camera” , all’arte e alla cultura in generale. Si comincia “ alla grande ” con l ‘esibizione d i Franco Suppa e “ Binghillo Quartet ” (da Binghillo Blues Band) di Cortale, e con “ G uest star “ il mitico Lino Patruno , autentica leggenda del jazz e pioniere del la musica “New Orleans” e “Dixieland” , cittadino onorario d ella capitale musicale della Louisiana lungo il Mississippi , inegua gliabile suonatore di banjo , leader di jazz band , composi tore di musiche da film e per il teatro , sceneggiatore e produttore cinematografico , presentatore e regista televisivo . Nell’occasione sarà accompagnato dal trombettista Gianluca Galvani e intervistato dal giornalista Roberto Messina che con lui ripercorre rà l e tappe principali dell a storia della musica afroamericana nel suo approdo europeo . Per lo staff dell’Albachiara , con Mario Iannelli e Tommaso Proganò principali artefici di questa lodevole iniziativa a ffiancati da un sodalizio di “appassionati” ( un b el gruppo in espansione , c apitanato da Roberto Messin a e già al lavoro con Vincenzo Fulvio Attisani , Carmelo Lentino , Gianni Pellegrino, S alvatore Tarzia ) , la gioia di condividere un impegno squisitamente volontaristico al servizio dello sviluppo culturale d i uno dei più bei territori d’Italia e con ambizioni dichiaratamente non rapsodiche , ma durevoli . Il programma è infatti deciso a costituire una costante e un riferimento . N aturalmente un passo alla volta . P untando ad aprire nuove strade , e intanto a familiarizza re con gli eventi , e a formare un pubblico in grado di fornire spinta e soddisfazione giuste . Partecipano, animano e sostengono questa pregevole iniziativa : Academ Group , Academ Editore , la rivista Calabria Mundi , l’Associazione Ione di S talettì , l ‘ Associazione Radicando di Girifalco , il progetto internazionale Meraviglia Italiana . La potenzialità della location “Albachiara” per questo tipo di attività è generalmente riconosciuta , considera ndo anche le varie iniziative fatte o ospitate finora, e Iannelli e Proganò sottolineano la nuova e concreta “direzione” ora intrapresa , con vari “sorprese” e altrettanti eventi in arrivo. D unque, ci siamo ! I l Jazz Club Albachiara si appresta a presenta r si all’esterno , come spiega Mario Iannelli : “ and ando ad esplorare intanto il linguaggio della musica jazz in tutte le sue sfumature culturali, antropologiche e ‘ fisiche ‘ ; e poi , cercando di riempi re un vuoto, colmando la necessità di anima re il territorio , a ccoglie ndo musicisti, appassionati, melomani, artisti e pubblico di aficionados , per far vivere un locale fermamente vocato alla cultura e allo spettacolo , oltre che alla ristorazio ne . V a detto, anzi, che questi du e ambiti , sono destinati ad ‘ incrociarsi ‘ presto : il programma prevede , infatti, oltre ai concerti e agli eventi, una serie di scambi culturali con Paesi del Mediterraneo e del Nord Europa, che appunto faranno intervenire , in reciprocità , musicisti e artisti, affiancando alle esibizioni , le deg ustazioni dei rispettivi patrimoni gastronomici “ . Venendo al l ‘inaugurazione, la serata apre con l’esibizione di Franco Suppa in Binghillo Quartet , con Gianni Pietro Riga, sax tenore ; Giuseppe Santelli , piano ; Mimmo De Paola, contrabbasso. Va ricordato che “ Binghillo ” è il nomignolo affibbiato a l trombettista Suppa ragazzino, per il suo “strano” ed incomprensibile amore verso la musica jazz. Una carriera annunciata … Diplomato ad appena 19 anni in t romba, stabilisce il suo nome d’arte diventando Francesco “ Binghillo ” Suppa. Da qui , la sua band , che vede luce nel 1987 : la “ B.B.B.” ( Binghillo Blues Band), un organico di 7 giovani e validi musicisti coi quali si impone all’attenzione di pubblico e critica per originalità, vitalità, affiatamento e gusto. Innumerevoli i concerti tenuti con questo ensemble in Calabria e in varie città della penisola. Con la B.B.B. ha anche inciso il 45 giri “Tequila Scorpion “. Suppa h a collaborato a spettacoli teatrali (tra i quali “L’opera da tre soldi” di Brecht, sotto la guida d i Giorgio Gaslini) e a vari programmi televisivi locali e nazionali , oltre ad aver collezionato una miriade di esibizioni nei più prestigiosi club e festival italiani. Lino Patruno , è n ato a Crotone nel 1935 , ed è un “mostro sacro”, icona del jazz in Italia e oltre . Le sue esperienze vanno da quelle jazzistiche in concerto, in sala di registrazione, in T v, a quelle di attore di cabaret, di teatro e di cinema . Grande leader di jazz band , è anche composi tore di musiche da film e per il teatro , sceneggiatore e produttore cinematografico , organizzatore di festival del jazz e presentatore e regista televisivo. I nizi a la sua carriera nel 1954 nelle prime jazz band di Milano (la “ Riverside Jazz Band “ e la “ Milan College Jazz Society “ ). Negli anni ’60 assieme a Roberto Brivio. Gianni Magni e Nanni Svampa costituisce “Il Teatrino Dei Gufi”, primo esempio di cabaret italiano ispirato a quello francese . A ssieme a Nanni Svampa e Franca Mazzola, continu a l’attività teatrale e cabarettistica realizzando inoltre per la RAI alcune serie televisive di grande successo , fra le quali “Portobello” , accanto a Enzo Tortora, che lo rende popolare. Ha suonato e inciso dischi con alcuni dei grandi maestri della storia del jazz (Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman, Wingy Manone, Bud Freeman, Teddy Wilson, Bob Haggart , Dick Cary, Tony Scott, Bucky Pizzarelli , Wild Bill Davison , Kenny Davern e vari altri ) . Con Pupi Avati ha scritto la sceneggiatura del film “Bix” che ha rappresentato l’Italia al Festival di Cannes nel 1991, curandone anche la colonna sonora assieme a Bob Wilber . Tra i film a cui ha preso parte , “Amarcord” di Federico Fellini e “Mussolini, ultimo atto” di Carlo Lizzani . T ra le colonne sonore da lui firmate , “Guerra di spie” di Duccio Tessari , e “Prova di memoria” di Marcello Aliprandi con Franco Nero, di cui è stato anche produttore . Nel 2006 ha ricevuto il Golden Globe della Stampa Estera, il Premio Fregene per Fellini e la Nomination al David di Donatello per la migliore canzone originale per il film “Forever Blues” prodotto, interpretato e diretto da Franco Nero di cui è anche interprete. Lino Patruno incide per la Jazzology , la prestigiosa casa discografica con sede a New Orleans. Ha scritto due libri autobiografici “Una vita in jazz…e non solo” e “Quando il Jazz aveva swing” per Pantheon editore, e “ Amapola (Incontri) “ pubblicato nel 2022 da Bertoni Editore. Gianluca Galvani , avvia la carriera giovanissimo , suonando accanto ai maggiori rappresentanti del jazz classico in Italia e all’estero. Ha collaborato con la Rai e con personalità del calibro di Renzo Arbore, Paolo Belli, Carlo Loffredo, Greg e Lillo, Gianni Sanjust, Minnie Minoprio, Giorgio Tirabassi, Fabrizio Bosso. Svolge intensa attività nei più importanti Jazz club italiani.