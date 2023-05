Club Rotary Catanzaro: presentati i progetti distrettuali portati avanti nell’anno 2022/23

Si è svolta, nei giorni scorsi, presso la sede del Club Rotary Catanzaro di via Bambinello Gesù, la presentazione dei progetti distrettuali

L’evento, al quale ha partecipato una rappresentanza dei soggetti coinvolti nei progetti, è stato moderato dalla Presidente del Rotary Club Catanzaro, Francesca Ferraro.

Sono intervenuti Fabrizio Fauci, Novella Lo Giudice e Vito Verrastro (Presidente e componenti della Commissione Distrettuale Excellence Summer Stage), Pasquale Placida (componente commissione distrettuale progetti), Giuseppe Mazzei (responsabile progetti di club), Rocco Mazzù (Formatore Distrettuale per il Distretto 2102) e Quintino Jirillo (Assistente del Governatore)

I progetti distrettuali curati dal Rotary Club Catanzaro sono stati tre: “Vivere la scuola italiana”, “Leggere per comprendersi” e “Proteggere uno scrigno”.

Il progetto “Vivere la scuola italiana”, attraverso la diffusione di un fascicolo multilingue già realizzato in Lombardia, ed il progetto “Leggere per comprendersi” sono stati pensati per perseguire l’inclusione e l’integrazione. In particolare, attraverso la collaborazione dei volontari “Nati per Leggere Calabria” gruppo di Catanzaro, è stato possibile far appassionare alla lettura i bambini frequentanti la scuola elementare Galluppi e coinvolgere i visitatori del Museo Diocesano.

Il progetto “Proteggere uno scrigno”, invece, è stato dedicato alla salvaguardia e promozione di un importantissimo luogo della città, l’Oratorio del SS.Rosario, luogo che dal ‘700 custodisce splendidi scranni lignei e che, grazie alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza, potrà diventare luogo espositivo a servizio della città, oltre che tutelare e proteggere questo preziosissimo bene.

Nel corso dell’evento, è stato anche presentato, dalla viva voce del suo responsabile Fabrizio Fauci (subentrato a Novella Lo Giudice), il progetto in interclub denominato “Excellence Summer Stage” che garantisce a gruppi di studenti liceali calabresi ed umbri di seguire un percorso formativo su temi della fisica collegati alla medicina.

Sempre nel corso della serata sono stati consegnati gli attestati a coloro che sono stati coinvolti nei progetti, come nel caso di Emanuele Costanzo (uno dei vincitori della selezione per “Excellence Summer Stage”) e del dirigente dell’I.C “Pascoli-Aldisio”, Raul Elia (per “Vivere la scuola italiana”). Per i progetti “Leggere per comprendersi” e “Proteggere uno scrigno”, rispettivamente, i riconoscimenti sono stati consegnati alle docenti del Convitto Galluppi ed alla delegazione del Museo diocesano (a cui stati forniti anche dei tablet che dovranno venire messi a disposizione della scuola e dello stesso museo) nonché ad una rappresentanza dell’Arciconfraternita del SS.Rosario di Catanzaro.

Infine, è stato presentato ed illustrato da Eugenio Marino un progetto di telemedicina in fase di elaborazione per il prossimo anno rotariano. E’ basato sulla piattaforma Doctorium, la quale si pone l’obiettivo di fornire assistenza medica specialistica a distanza, attraverso l’utilizzo soltanto di un telefonino.