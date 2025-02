Corti Cosenza chiude la decima edizione al Rendano con la Calabria Orchestra

Corti Cosenza chiude con la grande musica al Teatro Rendano. La rassegna, ideata da Teatro in note guidata dalla direttrice artistica Vera Segreti e cofinanziata dalla Regione Calabria, ha concluso le iniziative del decimo anno con l’esibizione della Calabria Orchestra, diretta dal maestro Checco Pallone, in un Rendano pieno, emozionato ed entusiasta.

La serata, che ha visto tanti maestri calabresi esibirsi, è stata inoltre un’occasione di beneficenza perché parte del ricavato dell’incasso è stato donato a La Terra di Piero per le sue iniziative solidali.

«È stata una serata magica – dice Vera Segreti – abbiamo voluto fortemente l’esibizione della Calabria Orchestra al Teatro Rendano per rendere omaggio ai tanti talenti del nostro territorio che la compongono e per offrire alla città un grande spettacolo di musica. Non potevamo chiudere in una maniera migliore ed è per questo che mi sento di ringraziarli tutti e in particolare il mio amico, il maestro Checco Pallone».

«Con questa decima edizione – continua la direttrice artistica – ci siamo aperti anche ad artisti internazionali, penso alla masterclass e all’esibizione del grande sassofonista Eric Daniel accompagnato da Salvatore Cauteruccio e Sasà Calabrese. Non posso non ricordare, inoltre, il concerto del Trio Italico e la grande danza della compagnia Create danza con le coreografie di Filippo Salabile. Corti Cosenza va avanti ed è iniziata già l’undicesima edizione coinvolgendo, come nostra abitudine, le scuole del territorio grazie ai laboratori di scrittura, tenuto da Rosalba Baldino, e di cortometraggio, con Mauro Nigro».