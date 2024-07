Alessandro Preziosi a Paola: piazza piena per On Set Film Festival

Un mare di gente ha inondato piazza del Popolo ieri sera, 26 luglio, per incontrare i protagonisti della terza serata di On Set Film Festival, la rassegna cinematografica promossa dal comune di Paola con il contributo della Fondazione Calabria FIlm Commission. Raffaella Fico, Deborah Caprioglio e Alessandro Preziosi si sono avvicendati sul palco raccontando vita ed esperienze professionali, ricordi dal passato e sogni per il futuro. Abito lucido verde acqua con fianchi scoperti per la Fico, giacca e pantalone in pizzo nero vedo-non-vedo per la Caprioglio, camicia e pantalone di lino sabbia per Preziosi: le stelle del piccolo e grande schermo sono arrivate così a Paola e sono state travolte da una incredibile accoglienza.

Direttore d’orchestra della serata, Massimo Proietto che non ha risparmiato domande agli ospiti accomodati sulle poltroncine bianche del palcoscenico, davanti alla bellissima chiesa di Montevergine. Il tifo sfegatato per il Napoli di Raffaella Fico, madrina della Notte Blu di Paola, il rapporto con il corpo e la bellezza di Deborah Caprioglio, i rimpianti e le rinunce di Alessandro Preziosi: showgirl e attori hanno risposto a tutto, riavvolgendo il nastro per raccontare aneddoti sul set e fuori dal set.

Tutti gli smartphone erano puntati su di loro che hanno strappato applausi, risate e momenti di riflessione perché dal cinema alla vita è un attimo: quando racconti una storia, alla fine ci trovi sempre qualcosa di te dentro. Il sindaco di Paola Giovanni Politano e il vicesindaco e assessore al turismo e allo spettacolo Maria Pia Serranò, poi, hanno consegnato i premi realizzati dal maestro orafo G.B. Spadafora alla madrina della Notte Blu Raffaella Fico e ad Alessandro Preziosi. Sul palco anche Daniela Porto: la regista del film tratto dall’omonimo romanzo “Il mio Posto è qui” ha ricevuto il premio del maestro Spadafora e raccontato il suo progetto, nato tra le pagine e poi diventato set.

Ma la terza giornata di On Set Film Festival ha visto altri due momenti emozionanti: altri due film, altri due mondi: “Me Contre Te” e “In viaggio con Lei”. Un bagno di folla ha riempito nel pomeriggio il lido “Il Laghetto” di Paola per un incontro-dibattito insieme ad Antonella Carone, la Perfidia di Me Contro Te, il fenomeno di costume sbanca-botteghino che ha conquistato la Generazione Z, e Nicola Nocella, il direttore artistico di On Set Film Festival. Un regalo bellissimo per i più piccoli che hanno travolto Antonella di domande sul cast, sulle storie dei Me Contro Te, sulle tecniche di animazione, ma “il vero regalo – ha detto l’attrice – lo hanno fatto loro a me con una presenza così numerosa che non mi aspettavo e un’accoglienza straordinaria”. In bermuda beige e camiciona a righe alla marinara, Antonella ha tenuto bimbi in braccio, scattato foto con tutti e firmato autografi: di perfido, in lei, non c’è davvero nulla e il suo grande sorriso ha riscaldato il cuore di tutti sotto il sole di Paola.

E poi il regista Gianluca Gargano e Francesca Pecora, ovvero: “In Viaggio con Lei“. Un contenitore di emozioni e di vite, più che un semplice docufilm: sono otto le storie che danno forma ad una narrazione che toglie il fiato per autenticità, verità, bellezza e sofferenza. È un film sul giudizio e il pregiudizio che vogliono farsi non-giudizio attraverso la testimonianza di chi vive la disforia di genere o di chi nasce con un cromosoma in più, come Francesca, che ieri sera ha portato sul palco un grande sorriso col rossetto rosso e un racconto commovente, di una vita a ostacoli e di traguardi raggiunti. Ad un passo da lei, Loredana, la mamma, testimonianza di grande bellezza: lei è il volto delle famiglie che, in un circolo virtuoso, trasformano le difficoltà in coraggio.

“Sei emozionata?”, “Sono felicissima”, ha risposto Francesca. A lei, l’assessore alle Politiche Sociali Antonio Logatto e l’assessore all’Istruzione Sandra Grossi hanno consegnato il premio realizzato dal maestro orafo G. B. Spadafora dedicato ai talenti calabresi e all’impegno e alla dedizione spesi nella realizzazione di questo docufilm.

Come da tradizione ormai per On Set Film Festival, la serata si è conclusa con la proiezione di un film, anzi, del più balneare dei film: “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina.

On Set Film Festival si conclude questa sera, 27 luglio, in piazza del Popolo a Paola con la serata evento e le premiazioni a Edoardo Leo, Adriano Giannini, Valeria Solarino e Antonella Carone. Seguirà la performance musicale a cura di Franco Fasano.