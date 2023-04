Summer Limited Edition: la nuova serie tv per ragazzi si gira a Cariati (CS)

Con il suo patrimonio di spiagge distribuite sui 13 chilometri di costa, in alcuni tratti, selvagge ed incontaminate, Cariati, con la cittadella fortificata bizantina, si conferma essere destinazione capace di offrire autentico valore aggiunto per la narrazione di produzioni cinematografiche. Qui si gireranno le 6 puntate di Summer Limited Edition, la nuova serie tv per ragazzi, prodotta da KidsMe – De Agostini, che andrà in onda su Sky prima dell’autunno. Il tema è quello dell’ambiente; il messaggio rivolto ai più giovani è quello della sostenibilità; l’auspicio è che possa incentivare in chi vedrà le immagini in tv, esperienze di viaggio.

Le attività di preparazione logistica e scenografica della produzione cinematografica le cui riprese sono state autorizzate già nello scorso mese di ottobre – fa sapere il Sindaco Filomena Greco – sono partite oggi, martedì 4 aprile. Nella sala consiliare sarà ospitata anche una sezione del casting, la ricerca di attori e comparse che dovranno essere obbligatoriamente residenti in Calabria.

Si cercano uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine per ruoli secondari, figurazioni speciali e comparse.

Con la regia del lametino Mario Vitale, che ha firmato la regia de I Cacciatori del cielo, docu-film su Francesco Baracca interpretato da Beppe Fiorello andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, Summer Limited Edition, prodotta da KidsMe – De Agostini, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e la produzione esecutiva di Open Fields Productions, sarà girata in Calabria dall’8 al 26 maggio. Tra i partner c’è anche il Flag Borghi Marinari dello Jonio.