“Lo sport nazionale”: cortometraggio girato a Cosenza

Sarà presentato alla 21esima edizione del Rome Independent Film Festival il cortometraggio Lo Sport Nazionale, diretto dal giovane regista calabrese Andrea Belcastro e prodotto da Lago Film, con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission.

Girato interamente a Cosenza, il cortometraggio vanta tra i suoi interpreti la coppia di attori calabresi Alessandro Cosentini – volto amatissimo ne Il Paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti, L’Allieva – e Alessio Praticò – consacrato dalla serie Il Cacciatore e più recentemente in Il traditore, Blocco 181, Boris 4 – oltre a una brillante partecipazione di Daniela Giordano – Buoni a nulla, Il commissario Montalbano, Don Matteo 2 – e Marzio Honorato, personaggio fondante della longeva serie Rai Un Posto al Sole.

Lo Sport Nazionale strizza l’occhio alla commedia all’italiana e se ne serve per raccontare con ironia un momento storico in cui – così come per Alessio, il trentenne protagonista del corto – sembra non esserci alcuna certezza sul futuro e a diventare affascinanti sono i sotterfugi illegali e pericolosi, come quelli delle scommesse clandestine, che danno l’illusione di poter facilmente cambiare la vita e “svoltare”. Alessio scoprirà a sue spese che non è così, grazie a una serie di rocambolesche vicende che gli cambieranno – veramente – la vita.

Attraverso una intelligente leggerezza, perciò, il corto riflette su alcune delle conseguenze che tutto ciò comporta, tra queste: il pericolo di cadere nella ludopatia, delicato argomento ancora molto sottovalutato.

A fare da sfondo a questo racconto generazionale di riscatto giovanile e presa di coscienza ci sono le particolari atmosfere del mondo delle scommesse sportive – illegali e non – della nostalgia per gli anni ’90, della passione per il calcio.

Questo e altro nel cortometraggio di Andrea Belcastro prodotto da Lago Film, casa di produzione Calabrese, e distribuito da Tiny Distribution, che sarà proiettato Sabato 19 Novembre alle ore 16:00 durante il RIFF, al Nuovo Cinema Aquila di Roma.