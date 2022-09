Confapi Calabria ha ospitato nella sede regionale, la II parte della V edizione del Cinema per il sociale

Nel 2020,la manifestazione è stata bruscamente interrotta dal lockdown causato dalla pandemia. L’Iniziativa, che sabato sera ha riscosso un grandissimo successo, ha visto la partecipazione straordinaria di Ettore Bassi, attore e conduttore molto amato dal grande pubblico, persona dalle profondi doti umane e comunicative, molto impegnato nel sociale e che ieri ha ricevuto Il Telesio D’argento offerto dalla Gioielleria Scintille.

L’iniziativa, promossa a favore della sezione di Cosenza dell’Associazione Italiana persone down, ha visto, inoltre, la partecipazione di molti illustri ospiti, tra cui Gerardo Sacco, Giulia Fresca, Giuseppe Noia, Marcello Arnone e Mauro Cerminara.

Durante l’incontro, moderato da Francesca Benincasa, è intervenuto il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli che ha ribadito quanto queste manifestazioni siano fondamentali per dare luce a quelle situazioni di disagio e disabilità che devono essere supportate da tutta la comunità civile in nome di quel sentimento universale che è “l’amore per il prossimo”.