É quello del SSC Napoli il primo nome sull’albo d’oro di “Alba dei Campioni Calabria”, il torneo giovanile Under

15 promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro e andato in scena dal 3 al 5 aprile presso il Centro Sportvo

Federale di Catanzaro. Nella fnale di questa matna contro la S.S. Lazio, la squadra del tecnico Giuseppe

Abbondanza ha sbloccato il parziale con la rete di Abbruzzese a cui ha risposto il biancoazzurro Botega, prima

del vantaggio defnitvo partenopeo frmato da Rocco nella seconda frazione. La matnata di oggi era iniziata con

la fnale 3°/4° posto vinta dalla Roma sulla Juventus per 2-0 grazie alle ret di Proiet Panata e Bortoloni.

Due sfde a corollario di una tre giorni che è stata accolta con grande entusiasmo dalla cità di Catanzaro e che è

stata il fruto anche di un grande lavoro di squadra, grazie al patrocinio e al sostegno della Regione Calabria con

il

brand Calabria Straordinaria, al prezioso e rinnovato supporto di Poste Italiane, al supporto del Comitato

Regionale Figc-Lnd Calabria nella persona del presidente Saverio Mirarchi, al patrocinio della Cità di Catanzaro

e alla collaborazione della S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965, club diletantstco locale dove il presidente Massimo

Mauro ha mosso i primi passi della sua carriera.

Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro: «La mia emozione di tornare dove tuto è iniziato

si è presto trasformata nella consapevolezza di aver centrato tut gli obietvi ai quali, come Fondazione,

teniamo partcolarmente. Questo torneo, infat, ci ha in primis permesso di entrare in contato con quest

ragazzi e di lasciare loro, atraverso le parole di Luca e le mie esperienze, un messaggio concreto che ci

auguriamo li accompagni nella loro crescita di uomini, prima ancora che di calciatori. Parallelamente, siamo felici

di poter dare contnuità ai proget a favore dell’ospedale di Catanzaro nel solco di quanto, nel 2020, avevamo

deciso Luca e io. Il resto lo ha fato lo spetacolo del calcio. Compliment al Napoli per la vitoria, ma il plauso va a

tute e sei le protagoniste. Abbiamo messo il primo matone, torneremo con lo stesso entusiasmo e un nuovo

obietvo anche il prossimo anno».

Tra i tant, signifcatvi moment che hanno scandito questa tre giorni, infat, anche l’incontro, ospitato presso la

Sala Convegni del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, tra le squadre e il presidente Massimo Mauro insieme a

Saverio Mirarchi, presidente del Comitato regionale Figc-Lnd Calabria, Filippo Mancuso, vice presidente della

Giunta regionale della Calabria, e il giornalista Paolo Ghisoni. Tra aneddot, confront e quelle parole di Luca che

sanno sempre lasciare il segno.

I PREMI SPECIALI

Il premio “LGI Special Award” del torneo è stato assegnato al portere del Palermo Francesco Chiaracane, che

ha ricevuto una borsa di studio oferta dalla Britsh Academy 72, partner de La Giovane Italia, per un corso di

inglese qualifcato. Al termine di ogni gara del torneo, inoltre, è stato premiato l’MVP che ha ricevuto una copia

del libro di Gianluca Vialli “Le cose important” (edito da Mondadori e distribuito in abbinata con il quotdiano

Tutosport) e un airtag a forma del nuovo logo della Fondazione LO SCOPO BENEFICO

Oltre le giocate e lo spetacolo del calcio sul campo, il torneo Alba dei Campioni Calabria lascia a Catanzaro

anche un altro segno tangibile del “passaggio” della Fondazione Vialli e Mauro: l’acquisto, a favore della Breast

Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, di 50 caschi refrigerant,

dispositvi medici utlizzat durante la chemioterapia per evitare la perdita dei capelli che funzionano

rafreddando il cuoio capelluto e quindi riducendo il fusso sanguigno ai follicoli piliferi e il metabolismo delle

cellule, limitando l’efeto del farmaco chemioterapico sui capelli.

Un obietvo che dà contnuità all’impegno della Fondazione per l’ospedale di Catanzaro al quale, nel 2020, era

stato donato un mammografo digitale.

Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.934.128 euro destnat a 25 obietvi.

IL CALENDARIO COMPLETO

FASE A GIRONI

GIRONE A

SSC NAPOLI-US CATANZARO 1929 1-0

US CATANZARO 1929-AS ROMA 0-1

AS ROMA-SSC NAPOLI 0-2

CLASSIFICA GIRONE A: SSC NAPOLI 6, AS ROMA 3, US CATANZARO 1929 0

GIRONE B

S.S. LAZIO-PALERMO F.C. 4-0

PALERMO F.C.-JUVENTUS FC 0-3

JUVENTUS FC-S.S. LAZIO 2-2

CLASSIFICA GIRONE B: S.S. LAZIO E JUVENTUS FC 4, PALERMO F.C. 0

SEMIFINALI

SSC NAPOLI-JUVENTUS FC 6-5 d.c.r. (1-1)

AS ROMA- S.S. LAZIO 3-5 d.c.r. (3-5)

FINALE 3°/4° POSTO

JUVENTUS FC-AS ROMA 0-2

FINALE

SSC NAPOLI- S.S. LAZIO 2-1