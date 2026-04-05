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Calcio

É quello del SSC Napoli il primo nome sull’albo d’oro di “Alba dei Campioni Calabria”

É quello del SSC Napoli il primo nome sull’albo d’oro di “Alba dei Campioni Calabria”, il torneo giovanile Under
15 promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro e andato in scena dal 3 al 5 aprile presso il Centro Sportvo
Federale di Catanzaro. Nella fnale di questa matna contro la S.S. Lazio, la squadra del tecnico Giuseppe
Abbondanza ha sbloccato il parziale con la rete di Abbruzzese a cui ha risposto il biancoazzurro Botega, prima
del vantaggio defnitvo partenopeo frmato da Rocco nella seconda frazione. La matnata di oggi era iniziata con
la fnale 3°/4° posto vinta dalla Roma sulla Juventus per 2-0 grazie alle ret di Proiet Panata e Bortoloni.
Due sfde a corollario di una tre giorni che è stata accolta con grande entusiasmo dalla cità di Catanzaro e che è
stata il fruto anche di un grande lavoro di squadra, grazie al patrocinio e al sostegno della Regione Calabria con
il
brand Calabria Straordinaria, al prezioso e rinnovato supporto di Poste Italiane, al supporto del Comitato
Regionale Figc-Lnd Calabria nella persona del presidente Saverio Mirarchi, al patrocinio della Cità di Catanzaro
e alla collaborazione della S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965, club diletantstco locale dove il presidente Massimo
Mauro ha mosso i primi passi della sua carriera.
Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro: «La mia emozione di tornare dove tuto è iniziato
si è presto trasformata nella consapevolezza di aver centrato tut gli obietvi ai quali, come Fondazione,
teniamo partcolarmente. Questo torneo, infat, ci ha in primis permesso di entrare in contato con quest
ragazzi e di lasciare loro, atraverso le parole di Luca e le mie esperienze, un messaggio concreto che ci
auguriamo li accompagni nella loro crescita di uomini, prima ancora che di calciatori. Parallelamente, siamo felici
di poter dare contnuità ai proget a favore dell’ospedale di Catanzaro nel solco di quanto, nel 2020, avevamo
deciso Luca e io. Il resto lo ha fato lo spetacolo del calcio. Compliment al Napoli per la vitoria, ma il plauso va a
tute e sei le protagoniste. Abbiamo messo il primo matone, torneremo con lo stesso entusiasmo e un nuovo
obietvo anche il prossimo anno».
Tra i tant, signifcatvi moment che hanno scandito questa tre giorni, infat, anche l’incontro, ospitato presso la
Sala Convegni del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, tra le squadre e il presidente Massimo Mauro insieme a
Saverio Mirarchi, presidente del Comitato regionale Figc-Lnd Calabria, Filippo Mancuso, vice presidente della
Giunta regionale della Calabria, e il giornalista Paolo Ghisoni. Tra aneddot, confront e quelle parole di Luca che
sanno sempre lasciare il segno.
I PREMI SPECIALI
Il premio “LGI Special Award” del torneo è stato assegnato al portere del Palermo Francesco Chiaracane, che
ha ricevuto una borsa di studio oferta dalla Britsh Academy 72, partner de La Giovane Italia, per un corso di
inglese qualifcato. Al termine di ogni gara del torneo, inoltre, è stato premiato l’MVP che ha ricevuto una copia
del libro di Gianluca Vialli “Le cose important” (edito da Mondadori e distribuito in abbinata con il quotdiano
Tutosport) e un airtag a forma del nuovo logo della Fondazione LO SCOPO BENEFICO
Oltre le giocate e lo spetacolo del calcio sul campo, il torneo Alba dei Campioni Calabria lascia a Catanzaro
anche un altro segno tangibile del “passaggio” della Fondazione Vialli e Mauro: l’acquisto, a favore della Breast
Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, di 50 caschi refrigerant,
dispositvi medici utlizzat durante la chemioterapia per evitare la perdita dei capelli che funzionano
rafreddando il cuoio capelluto e quindi riducendo il fusso sanguigno ai follicoli piliferi e il metabolismo delle
cellule, limitando l’efeto del farmaco chemioterapico sui capelli.
Un obietvo che dà contnuità all’impegno della Fondazione per l’ospedale di Catanzaro al quale, nel 2020, era
stato donato un mammografo digitale.
Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.934.128 euro destnat a 25 obietvi.
IL CALENDARIO COMPLETO
FASE A GIRONI
GIRONE A
SSC NAPOLI-US CATANZARO 1929 1-0
US CATANZARO 1929-AS ROMA 0-1
AS ROMA-SSC NAPOLI 0-2
CLASSIFICA GIRONE A: SSC NAPOLI 6, AS ROMA 3, US CATANZARO 1929 0
GIRONE B
S.S. LAZIO-PALERMO F.C. 4-0
PALERMO F.C.-JUVENTUS FC 0-3
JUVENTUS FC-S.S. LAZIO 2-2
CLASSIFICA GIRONE B: S.S. LAZIO E JUVENTUS FC 4, PALERMO F.C. 0
SEMIFINALI
SSC NAPOLI-JUVENTUS FC 6-5 d.c.r. (1-1)
AS ROMA- S.S. LAZIO 3-5 d.c.r. (3-5)
FINALE 3°/4° POSTO
JUVENTUS FC-AS ROMA 0-2
FINALE
SSC NAPOLI- S.S. LAZIO 2-1

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