Il primo bilancio del Locri Next Gen

Si chiude il 2025 ed è tempo di un primo bilancio di questa nuova avventura, ricordando sempre le origini da cui tutto è partito, valutando il percorso compiuto e delineando le prospettive future.

La nascita della squadra risale a settembre 2025, quando i dirigenti di Locri Next Gen, Carlo Alia e Ferdinando Armeni — già impegnati nel settore femminile — hanno deciso di creare una nuova realtà dedicata al calcio maschile, puntando sui giovani del territorio, spinti dalla passione sportiva e dal desiderio di rilanciare la tradizione sportiva locale.

In pochi giorni, è stato formato uno staff tecnico di livello, guidato dal mister Luigi Iervasi, che ha accolto con entusiasmo questa sfida, affiancato dal vice Giuseppe Romeo e dal preparatore dei portieri Franco Archinà. Con il supporto del direttore sportivo Paolo Spadaro, figura di grande esperienza nel calcio calabrese, è stato allestito un roster di giovani talenti motivati e desiderosi di mettersi in gioco per Locri, dando così avvio a un nuovo capitolo calcistico.

Costruire una squadra in così breve tempo, il 5 settembre, rappresenta senza dubbio una sfida complessa, ma questi ragazzi hanno dimostrato dedizione, impegno e grande serietà, allenandosi con costanza per migliorare e rendere al massimo delle proprie possibilità.

Grazie alla valenza della matricola della femminile (il Locri Next Gen è una società di Locri e che volge attività sia col ramo femminile che con quello maschile) c’è stata la possibilità di iscriversi al campionato di prima categoria nel girone C; così inizia l’avventura in campionato, alimentata dalla curiosità e dall’entusiasmo della comunità locale.

Un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo progetto è stato svolto dalla passione del gruppo dirigente, sostenuto dai partner commerciali e da persone appassionate che hanno contribuito con il loro impegno e supporto economico. Non meno importante è il sostegno del pubblico allo stadio, che rappresenta una forza motrice imprescindibile.

Il popolo locrese e la storia della città dimostrano che, pur affrontando categorie diverse, la determinazione e la passione portano sempre a risultati soddisfacenti. La storia insegna che i locresi non si arrendono facilmente e, con pazienza e costanza, ottengono le soddisfazioni che meritano. La società guarda già al ritorno in altre categorie, convinta che ogni traguardo sarà il risultato di un percorso di crescita e maturazione, gestendo tutto in maniera oculata.

Per questa stagione, gli obiettivi principali sono chiari: valorizzare i giovani del territorio, ottenere una salvezza tranquilla e riaccendere l’entusiasmo del pubblico locale per il calcio nella Locride.

Attualmente, la rosa è composta principalmente da giovani locali, che richiedono tempo e dedizione per maturare, affiancati da giocatori più esperti capaci di guidare e far crescere il gruppo. Questo mix, sotto la guida di mister Iervasi, rappresenta il cuore del progetto societario.

Non sono mancati imprevisti e difficoltà nei primi mesi, che hanno influito sulla classifica, tuttavia il valore della squadra e l’impegno profuso sono ben più di quanto emergano dai risultati attuali. Gli ostacoli fanno parte del percorso di sviluppo e, grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, si stanno cercando soluzioni per superare le criticità. Siamo fiduciosi nel futuro, consapevoli che il lavoro di squadra e la determinazione porteranno a risultati positivi.

Realizzare questa squadra nel 2025 è stato già un grande successo, e le premesse per il 2026 sono promettenti. Con un ambiente carico di entusiasmo, lavoriamo con fiducia, serenità e passione, mettendo prima di tutto il cuore in ogni iniziativa, e sostenendo i nostri colori con il massimo impegno, sempre vicini alla squadra e alla comunità.