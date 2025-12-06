I provvedimenti della polizia municipale per la partita di domani Cosenza-Picerno

La Polizia Municipale, per la partita Cosenza-Picerno, valevole per il campionato di serie C, in programma domenica 7 dicembre, alle ore 17,30, allo Stadio San Vito-Marulla, ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, sì da consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo separato, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità. Il provvedimento della Polizia Municipale è motivato, inoltre, dalla necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia. La Polizia Municipale ha pertanto istituito, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva, per domenica 7 dicembre, il divieto di transito, dalle ore 15,00 alle ore 20,30 e comunque fino a cessate esigenze, su :

• VIALE MAGNA GRECIA.

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-Panebianco;

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.