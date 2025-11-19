FIT-CISL Calabria, a Pizzo un evento per la Giornata contro la violenza sulle donne: riflessione, testimonianze e impegno sindacale

Il Coordinamento Regionale Donne della FIT-CISL Calabria promuove per venerdì 21 novembre 2025, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo (VV), un evento di forte valore civile e sociale in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

L’iniziativa, in programma dalle ore 10:30 alle 13:00, intende offrire un momento di riflessione, testimonianza e confronto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla parità nel mondo del lavoro e nella società.

OBIETTIVI DELL’EVENTO

L’incontro vuole mettere al centro il ruolo delle donne, valorizzare testimonianze ed esperienze, proporre percorsi di prevenzione e ribadire l’impegno del sindacato nella tutela della dignità e della sicurezza delle lavoratrici.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al fenomeno crescente delle aggressioni al personale dei trasporti e dei servizi, un’emergenza che colpisce in modo significativo le lavoratrici, esponendole a rischi fisici e psicologici nello svolgimento delle loro funzioni. La FIT-CISL Calabria ribadisce la necessità di rafforzare misure di prevenzione, protezione e formazione, affinché ogni lavoratrice e ogni lavoratore possa operare in un ambiente sicuro e tutelato.