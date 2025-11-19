FIT-CISL Calabria, a Pizzo un evento per la Giornata contro la violenza sulle donne: riflessione, testimonianze e impegno sindacale

Il Coordinamento Regionale Donne della FIT-CISL Calabria promuove per venerdì 21 novembre 2025, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo (VV), un evento di forte valore civile e sociale in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.
L’iniziativa, in programma dalle ore 10:30 alle 13:00, intende offrire un momento di riflessione, testimonianza e confronto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla parità nel mondo del lavoro e nella società.
OBIETTIVI DELL’EVENTO
L’incontro vuole mettere al centro il ruolo delle donne, valorizzare testimonianze ed esperienze, proporre percorsi di prevenzione e ribadire l’impegno del sindacato nella tutela della dignità e della sicurezza delle lavoratrici.
Particolare attenzione sarà dedicata anche al fenomeno crescente delle aggressioni al personale dei trasporti e dei servizi, un’emergenza che colpisce in modo significativo le lavoratrici, esponendole a rischi fisici e psicologici nello svolgimento delle loro funzioni. La FIT-CISL Calabria ribadisce la necessità di rafforzare misure di prevenzione, protezione e formazione, affinché ogni lavoratrice e ogni lavoratore possa operare in un ambiente sicuro e tutelato.
Ore 10:30 – Apertura dei lavori
• Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale FIT-CISL Calabria
• Saluti istituzionali del Sindaco di Pizzo, Dott. Sergio Pititto
• Antonella Zema, Segretaria Regionale CISL Calabria
Ore 10:45 – Relazione introduttiva
• Debora Tomas, Coordinatrice Regionale Donne FIT-CISL Calabria
Ore 11:00 – Momento simbolico: “L’Albero dei Ricordi”
• Testimonianza Lavoratrici
Ore 11:30 – Tavola rotonda
Modera: Danilo Zimatore, giornalista Quotidiano del Sud
Interverranno:
• Avv. Stefania Figliuzzi, Presidente Centro Antiviolenza Regionale “Attivamente Coinvolte APS”
• Avv. Giusi Fanelli, Presidente Comitato Pari Opportunità – Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia
• Dott.ssa Consuelo Franco, Psicologa
• Antonella Zema, Segretaria Regionale CISL Calabria
• Don Fortunato Figliano, Parroco del Duomo di San Giorgio – Pizzo
• Prof. Giuseppe Sangeniti, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico Pizzo”
• Dott. Francesco Sarlo, Presidente Associazione Sportiva “Lory Volley Pizzo”
• Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale FIT-CISL Calabria
Ore 12:30 – Conclusioni
Intervento del Segretario Generale FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta:
“L’impegno concreto del Sindacato per la tutela della dignità e della sicurezza delle donne nel mondo del lavoro”.