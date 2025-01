Rilevatore censuario, 30 posti al Comune di Vibo Valentia. Termini e modalità di presentazione della domanda

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa la cittadinanza che sono ancora aperti i termini per la presentazione della candidatura per svolgere l’incarico di rilevatore censuario.

L’ufficio Censimento comunale è chiamato ad effettuare per legge e per conto dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, e altre rilevazioni. A tal fine è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un “Elenco comunale dei rilevatori censuari” da cui attingere secondo necessità, per 30 posti disponibili.

La costituzione dell’elenco avviene tramite apposita graduatoria dei soggetti ritenuti idonei, mediante la valutazione dei titoli e delle istanze individuali presentate dai candidati al Comune di Vibo Valentia. I rilevatori dovranno essere disponibili, tramite affidamento di incarico prestazioni di lavoro autonomo occasionale, allo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni nonché di altre rilevazioni sul territorio vibonese e per conto dell’Istat.

La graduatoria ha validità triennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione, salvo proroghe disposte legislativamente. L’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base dell’ordine dell’elenco. Dopo aver verificato la disponibilità dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al conferimento dell’incarico e, in caso di rinuncia, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti nominativi. Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di formazione dell’elenco dei rilevatori sono disciplinate dal bando consultabile sul sito internet del Comune di Vibo Valentia al seguente link https://smart.comune.vibovalentia.vv.it/articolo/avviso-pubblico-selezione-soli-titoli-n-30-rilevatori-conferimento-incarichi-rilevatore.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, perentoriamente, entro le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2025, tramite pec o consegna all’ufficio Protocollo dell’ente. Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio comunale di censimento del Comune di Vibo Valentia, telefonando al numero 0963 599238.