Armonie della Magna Graecia: la musica classica protagonista del Natale a Tropea. A partire dal 18 dicembre nella cattedrale di Tropea. Ingresso gratuito

La musica classica è protagonista assoluta del Natale in Calabria con la rassegna natalizia di “Armonie della Magna Graecia”, festival diretto dal M° Emilio Aversano.

Nella splendida Cattedrale di Maria Santissima di Romania di Tropea, il pubblico potrà lasciarsi incantare da un programma di altissimo livello, con artisti di fama internazionale e giovani talenti, e le grandi opere del repertorio classico e sacro.

I quattro imperdibili saranno ad ingresso libero. Il 18 dicembre 2024, alle ore 18:30, la rassegna si apre con il soprano Sara Zito e la pianista Ida Visconti, interpreti di brani che spaziano da Pergolesi a Verdi, passando per Mozart, Gounod e Rossini, in un’esibizione che prevede un programma di musica sacra.

Il 20 dicembre 2024, ore 19:30, l’Orchestra da Camera di Bacau (Romania) diretta dal maestro Giuseppe Stillitano, accompagnerà il pianista Emilio Aversano nel Concerto K488 di Mozart.

Si prosegue venerdì 24 gennaio 2025 alle 18:30: il pianista Emilio Aversano torna con un recital solistico che spazia da Schubert a Chopin, da Beethoven a Mendelssohn, per una serata di grande virtuosismo e intensità.

Infine, domenica 26 gennaio 2025, ore 18:30, gran finale con il Quartetto d’archi Magna Graecia, composto da Manuel Alìa, Debora Fuoco, Giuliana Cammarere e Francesco Valenzisi, che eseguiranno capolavori di Mozart, Dvořák e il Quartetto in do minore di Shostakovich, scritto in un omaggio alle vittime di tutte le guerre.

La rassegna “Armonie natalizie 2024” è finanziata con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023″ dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.